Tabla anual: qué pasa si dos equipos terminan igualados y cómo se define el campeón

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definen la Tabla Anual del fútbol argentino. Qué pasa si hay empate en puntos y cómo se elige al campeón.

La tabla anual del fútbol argentino se define este sábado, en la última fecha del Torneo Clausura 2026, con Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central con chances de quedarse con el título que se instauró a fines del 2025. Con tan poca distancia, un empate en puntos entre los tres es posible y el reglamento marca cómo se definirá al campeón.

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Los tres candidatos juegan de local y en simultáneo, el sábado 7 de noviembre desde las 17.30:

Boca Juniors (60 puntos, +22 de diferencia de gol) recibe a Defensa y Justicia en la Bombonera.

Argentinos Juniors (60 puntos, +12) enfrenta a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona.

Rosario Central (59 puntos, +16) recibe a Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido, en el Gigante de Arroyito.

La definición se adelantó al sábado por la visita del papa León XIV a la Argentina. El domingo no habrá partidos en el AMBA.

Qué pasa si hay empate en puntos en la tabla anual y quién es el campeón

El reglamento de la Liga Profesional solo prevé partidos desempate para la pelea por la permanencia. Pero esa lucha ya terminó: Estudiantes de Río Cuarto descendió por los promedios y Aldosivi, por la Tabla Anual.

Por eso, si dos o tres equipos terminan igualados en el primer puesto, el campeón saldrá de los criterios de desempate. Y el primero es la diferencia de goles.

Qué pasa si Boca y Argentinos terminan igualados

Este es el escenario que más le conviene al equipo de Rodolfo Arruabarrena. Boca tiene diez goles más de diferencia que Argentinos. Si los dos ganan, Boca será campeón salvo que Argentinos gane por diez goles más. Por ejemplo, si Boca gana 1-0, el Bicho necesitaría un 11-0 ante Huracán. Es un resultado casi imposible.

Lo mismo pasaría si ambos empatan y Rosario Central no gana, Boca terminaría arriba por la diferencia de gol. Si Boca no gana y Argentinos sí, el título queda en La Paternal. Si los dos empatan y Rosario Central gana, el campeón es el Canalla con 62 puntos.

Qué necesita Rosario Central

El Canalla parte un punto atrás y no depende de sí mismo. Si le gana a Estudiantes de Río Cuarto y ni Boca ni Argentinos ganan, será campeón y repetirá el título de la Tabla Anual que ganó en 2025.

También existe la posibilidad de un triple empate en 60 puntos. Para eso, Boca y Argentinos deben perder y Rosario Central tiene que empatar. En ese caso también decidiría la diferencia de gol, que hoy favorece a Boca. Igual habría que ver con qué resultado pierde cada uno.

Los criterios de desempate, en orden

La diferencia de goles no solo define al campeón. También se usa para ordenar a los equipos igualados en puntos en la clasificación a los octavos de final y a las copas internacionales. Si la igualdad sigue, el reglamento fija estos pasos:

Diferencia de goles. Goles a favor: queda arriba el equipo que convirtió más goles. Tabla de Fair Play 2026: si el empate se mantiene, cuenta la posición en esta tabla, según el artículo 25 del reglamento. Sorteo: si la igualdad persiste, lo hace el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

Cómo funciona la tabla de Fair Play

Este ranking suma las tarjetas que recibieron los jugadores y los cuerpos técnicos en el Torneo Apertura y en el Torneo Clausura. Cada club parte de 1.000 puntos y pierde puntos así:

Tarjeta amarilla: 1 punto.

Roja por doble amarilla: 3 puntos, además del punto que se descuenta por la primera amarilla.

Roja directa: 5 puntos.

La tabla se ordena de mayor a menor puntaje. Si dos clubes empatan en puntos en esta tabla, queda arriba el que tuvo menos expulsiones.

Lo que también se juega en la tabla anual

Además del título, la tabla anual reparte lugares para las copas de 2027. Los tres primeros van a la Copa Libertadores (Boca y Argentinos Juniors ya tienen su lugar asegurado) y los equipos que terminen del cuarto al noveno puesto van a la Copa Sudamericana.

Esos cupos pueden moverse. Si un equipo ya clasificó por otra vía, como Belgrano por haber ganado el Apertura o los campeones del Clausura y de la Copa Argentina, se liberan lugares para los equipos que terminen más abajo. En el fútbol argentino, un gol puede cambiarlo todo. El sábado, a las 17.30, también puede decidir quién es el campeón.