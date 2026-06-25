Partido con Irak es como una final, dice DT de Senegal

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Senegal

Senegal afrontará el partido del viernes contra Irak como si ‌fuera una final ‌para conseguir la victoria, dijo el entrenador Pape Bouna Thiaw, mientras la selección de África Occidental intenta mantener vivas sus opciones en el Mundial.

Aunque en un principio se le consideraba un equipo ​que podía dar ⁠pelea hasta las instancias finales del ‌Mundial, Senegal ha tenido un ⁠mal comienzo de torneo, ⁠con derrotas ante Francia y Noruega, lo que le deja sin puntos en el Grupo ⁠I.

"El equipo tiene ganas de ​más. Es importante para la ‌nación", dijo Thiaw a ‌periodistas, un día antes del partido ⁠en Toronto. "De hecho, mañana jugamos una especie de final entre Senegal e Irak, porque si queremos seguir en la ​competición, tenemos ‌que ganar este partido".

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Es posible que ni siquiera una victoria contra Irak sea suficiente para que Senegal se asegure una plaza en dieciseisavos ⁠de final. El equipo tendrá que esperar hasta que concluyan todos los partidos de la fase de grupos para saber si pasa de ronda como uno de los ocho mejores terceros de los 12 grupos.

Thiaw ‌espera que los aficionados senegaleses acudan en masa a apoyar al equipo. "El equipo necesita a la afición para asegurarse la clasificación", afirmó.

"Sé que se suponía que éramos uno ‌de los principales favoritos para pelear por el título, pero ahora tenemos que despertar (...) Ya ‌no hay ⁠margen para el error".

Senegal no podrá contar con su portero ​titular, Edouard Mendy, para este partido, tras la lesión que sufrió contra Noruega.

(Reporting by Bhargav Acharya in TorontoEditing by Christian Radnedge)