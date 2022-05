Nadal resta importancia a sus posibilidades de ganar el 14º Abierto de Francia

Rafael Nadal ha restado importancia a sus posibilidades de ganar un 14º título del Abierto de Francia, un récord, pero ha dicho que no estaría en París si pensara que no es posible.

El tenista de 35 años dice que nunca se ha sentido menos preparado para su torneo favorito, después de verse afectado por una lesión en las costillas y un problema crónico en el pie desde que ganó el Abierto de Australia.

Nadal se retiró del Abierto de Barcelona el mes pasado y perdió en la tercera ronda del Masters de Roma contra Denis Shapovalov.

Preguntado por su estado de forma en una rueda de prensa el viernes, el campeón de 21 Grand Slams dijo: "Es algo con lo que convivo cada día, así que no es nada nuevo para mí y no es una gran sorpresa. Estoy aquí sólo para jugar al tenis y para intentar hacer el mejor resultado posible aquí en Roland Garros.

"Si no creyera que puedo hacerlo bien, no estaría aquí".

Su mejor resultado durante la temporada europea de tierra batida fue unos cuartos de final en Madrid, donde perdió ante el joven español Carlos Alcaraz en tres sets.

Nadal, sin embargo, ha llegado a París y practicó con su compatriota Jaume Munar el miércoles por la tarde.

"Me consideré durante toda mi carrera tenística uno de los candidatos aquí, porque tuve éxito. Ahora, antes de que comience el torneo, no pienso que sea el favorito en absoluto. Pero nunca se sabe lo que puede pasar", dijo.

A Nadal sólo le queda esperar que su lesión en el pie ceda durante un par de semanas, sobre todo porque su trayectoria le sitúa en un camino de colisión en cuartos de final con el número uno del mundo, Novak Djokovic.

"Considero que mi nivel de tenis sobre tierra batida ha sido alto durante un largo periodo de tiempo en mi carrera, sin duda. Eso es lo que dicen los números", dijo el quinto cabeza de serie.

"Lamentablemente, esta vez no he tenido la preparación que me gustaría, y desafortunadamente esa fractura de costilla detuvo un poco el gran momento que estaba teniendo desde el inicio de la temporada."

"Pero en el deporte, las cosas pueden cambiar rápidamente, y lo único que puedo hacer es tratar de estar listo si ese cambio sucede."

"Hoy se ve difícil y parece que hay jugadores que están en mejor forma que yo, pero nunca se sabe lo que puede pasar en los próximos días."

Nadal comenzará su campaña contra el australiano Jordan Thompson.

Con información de Reuters