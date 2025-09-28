Rusia y Bielorrusia recuperan membresía plena en Comité Paralímpico Internacional tras fin de suspensión

Imagen de archivo del presidente ruso, Vladimir Putin (izq), posando con el nadador paralímpico Vladimir Danilenko en el Kremlin, en Moscú, Rusia.

Rusia y Bielorrusia recuperaron sus derechos como miembros de pleno derecho del Comité Paralímpico Internacional después de que las organizaciones miembros votaron a favor de levantar sus suspensiones parciales en la Asamblea General celebrada por el organismo en Seúl.

Los dos países fueron excluidos de las competiciones paralímpicas tras la invasión de Ucrania por Moscú en 2022, pero el CPI votó al año siguiente en favor de permitirles competir como neutrales en los Juegos Paralímpicos de París del año pasado, sin banderas ni himnos.

Bielorrusia ha sido un punto de escala para las tropas rusas y las armas durante la guerra.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Las organizaciones miembros del CPI votaron no mantener las suspensiones parciales de los Comités Paralímpicos Nacionales de Bielorrusia y Rusia", dijo el organismo en un comunicado. "El CPI trabajará con los dos miembros implicados para poner en marcha acuerdos prácticos al respecto tan pronto como sea razonablemente posible".

Rusia acogió con satisfacción el resultado de la votación que, según dijo, "reconoce que el CPR (Comité Paralímpico Ruso) cumple fielmente sus obligaciones como miembro, tal como se establece en la Carta del CPI".

"Esta es una importante contribución al desarrollo del movimiento paralímpico internacional y un ejemplo de que los derechos de los deportistas deben ser protegidos sin discriminación por motivos nacionales y políticos", dijo el CPR en un comunicado.

Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional mantiene su postura sobre los deportistas rusos y bielorrusos.

En septiembre, el COI declaró que los rusos competirán como atletas independientes neutrales sin bandera ni himno nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, manteniendo las mismas sanciones que en París el año pasado.

Los miembros del CPI votaron el sábado 111-55 en contra de la suspensión total de Rusia, con 11 abstenciones, y después rechazaron la suspensión parcial por 91-77, con ocho abstenciones.

Bielorrusia también mantuvo su condición de miembro después de que los miembros del CPI votaron 119-48 en contra de la suspensión total, con nueve abstenciones, y en contra del castigo parcial por 103-63, con 10 abstenciones.

Con información de Reuters