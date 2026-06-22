Panamá puede dar la sorpresa en el Mundial ante una hambrienta Croacia, asegura DT Christiansen

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Panamá

La ​selección de fútbol de Panamá, puede emular a otros equipos y dar la sorpresa en ‌el Mundial consiguiendo ‌una victoria ante una hambrienta y peligrosa Croacia, aseguró el lunes el director técnico Thomas Christiansen.

Panamá y Croacia se enfrentarán en la segunda jornada del Grupo L, en un crucial enfrentamiento para ambas selecciones después de haberse presentado en la ​Copa del ⁠Mundo con derrotas ante Ghana e Inglaterra, respectivamente.

"En ‌este Mundial se han visto resultados ⁠interesantes donde la gente no ⁠esperaba lo que pasó, por qué nosotros no podemos ser uno de esos equipos que sorprendan para ⁠bien. El equipo tiene la capacidad para ​sorprender a Croacia, va a ser ‌difícil, pero tenemos nuestras ‌opciones y mentalmente los jugadores ya están preparados, ⁠si jugamos bien tenemos la opción de sacar un resultado favorable", dijo Christiansen en conferencia de prensa.

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"Croacia va a venir con hambre y ​ambición de ‌ganarnos después de haber perdido con Inglaterra, es una selección top europea que viene a mostrar que lo que pasó con Inglaterra fue un tropiezo. (Pero) Veo al ⁠grupo bien animado de sacarse esa gran espina que se nos clavó contra Ghana donde merecíamos mucho más", agregó.

Para el partido, Christiansen no podrá contar con el mediocampista Adalberto "Coco" Carrasquilla, quien se resintió de una lesión en la pierna izquierda en un entrenamiento.

"Es ‌una pena no tener a 'Coco' con nosotros para el partido ante Croacia. Había estado bajo tratamiento, con un trabajo específico con los fisios y doctores, y había progreso y optimismo, luego en un entrenamiento ‌no se encontró del todo bien después de una acción y por eso mañana no estará", informó Christiansen.

Panamá ‌y Croacia ⁠se enfrentarán el martes en el estadio de Toronto en un partido crucial ​para ambas selecciones, pues la que pierda quedaría prácticamente sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

Con información de Reuters