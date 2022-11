Posesión del balón es clave para las esperanzas de Países Bajos en Mundial, dice DT

Si Países Bajos no mejora la posesión tiene pocas posibilidades de ganar el Mundial, dijo el viernes el director técnico Louis van Gaal después de que su selección dejó escapar la oportunidad de alcanzar los octavos de final tras empatar 1-1 con Ecuador.

Después de que Cody Gakpo le dio la ventaja a Países Bajos en el minuto seis, parecía abrir el camino para avanzar a la siguiente fase en el Grupo A.

Pero los problemas de retención del balón que los acosaron en una victoria poco convincente de 2-0 sobre Senegal en su primer partido surgieron nuevamente en el estadio Khalifa, lo que resultó que Enner Valencia empatara para Ecuador a los 49 minutos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La selección sudamericana, alentada por un gran contingente de aficionados con camisetas amarillas, aceleraron en el segundo tiempo y pudieron ganar con un disparo de Gonzalo Plata que pegó en el travesaño.

"Fuimos malos en cuanto a la posesión del balón y si no eres bueno en la posesión del balón no llegas a la otra mitad. Perdíamos el balón demasiado rápido, por lo que no podíamos pasar a nuestros propios jugadores", dijo Van Gaal.

"Además, perdimos cada desafío, cada duelo. Ecuador pudo haber ganado, pero tampoco tuvieron muchas oportunidades", agregó.

A pesar de los problemas de posesión, Van Gaal cree que tiene una oportunidad real de darle a su nación el premio que siempre ha eludido, incluidas tres derrotas traumáticas en las finales de 1974, 1978 y 2010.

Pero su selección tendrá que mostrar mucha más intensidad de la que ha mostrado hasta ahora.

"Debo decir que estoy satisfecho con el 1-1, pero no estoy satisfecho con el juego. Simplemente necesitamos mejorar nuestro juego en términos de posesión del balón y estamos trabajando en eso", apuntó el estratega de 71 años.

Con información de Reuters