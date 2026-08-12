Países Bajos nombra a Xavi como nuevo DT

Xavi Hernández antes del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

​Xavi Hernández ha sido nombrado como entrenador de ‌los Países Bajos ‌con un contrato que se extiende hasta el Mundial 2030, dijo el miércoles la Federación Neerlandesa de Fútbol.

El español, de 46 años, ​sustituye ⁠a Ronald Koeman y se ‌pone al frente ⁠de una selección ⁠por primera vez. Xavi llevaba sin ejercer como entrenador desde ⁠que dejó el Barcelona ​en 2024, donde estuvo ‌al mando durante ‌tres temporadas.

Koeman regresó para ⁠una segunda etapa en 2023, tras haber dirigido anteriormente a la selección ​de los ‌Países Bajos entre 2018 y 2020.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Llevó al equipo a las semifinales de la Eurocopa 2024 ⁠y a los dieciseisavos de final del Mundial, donde cayó por penales ante Marruecos. Abandonó su cargo tras el torneo.

Xavi será el primer seleccionador extranjero ‌de los Países Bajos desde que el austriaco Ernst Happel dirigiera al equipo en el Mundial de 1978. Su ‌primer partido al frente de la selección será contra Alemania ‌en la ⁠Liga de Naciones el 24 de septiembre.

(Reporte ​de Janina Nuno Rios en Ciudad de Mexico. Editado en español por Javier Leira)