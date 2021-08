El Pollo Vignolo le cantó y Ruggeri se dio vuelta al estilo La Voz Argentina: "Para putearte"

Oscar Ruggeri protagonizó un momento junto al "Pollo" Vignolo en el cierre de F90 muy similar al ciclo de Telefe.

Oscar Ruggeri protagonizó otro delirante momento al aire de F90 junto a Sebastián Vignolo imitando a los jurados de La Voz Argentina en el cierre de F90 en ESPN y fue definitivamente uno de los momentos distintos a todo lo que se venía hablando durante las dos horas que dura el programa.

Y es que el "Cabezón" dio vuelta su silla después de preguntarle a Sebastián Vignolo si había estudiado canto. Este último comenzó a cantarle "No se tú" de Luis Miguel (al parecer sin saber del todo la letra) y Ruggeri se giró al mejor estilo La Voz Argentina y esbozó un "para putearte". Las carcajadas claramente no tardaron en llegar por parte del equipo del programa y la realidad, es que no fue ni un poco parecido a lo que se vive noche a noche en el programa conducido por Marley.

Cabe destacar que no fue la primera imitación del exdefensor de la Selección argentina en el ciclo, ya que hace unos días había copiado al relator José Montesano luego de lo que había sido la gran victoria del equipo nacional de voley en los Juegos Olímpicos ante Italia. Esto hizo furor y por supuesto fiel a su estilo no se iba a quedar sólo con eso. Hoy fue por más y se puso en la piel de Ricardo Montaner quizás, para dar vuelta su silla ante lo que su compañero le cantó en vivo.

Lamentablemente quedó lejos el fútbol, los clubes que buscan a Messi, las novedades de River y Boca, también el clásico entre Independiente y Racing que se jugará el próximo domingo. Las novedades deportivas pasaron totalmente a un lado y poco importó que en unos instantes comenzaba ESPN 360, conducido por Gustavo López.

La imitación a Montesano

"¡Nene malo, nene malo! ¡paaa! ¡palo y a la bolsa! ¡Le ganamos a los tanos!", comenzó a los gritos el ex defensor de la Selección que en su imitación, quiso destacar el buen relato de Montesano, dándole lugar también al buen rendimiento del equipo argentino.

Polémica en La Voz Argentina

Cada situación que se genera en La Voz Argentina rápidamente se vuelve tendencia en redes sociales, algo que se produce principalmente por tratarse del programa más visto de la televisión argentina. A una semana del comienzo de las batallas, la lista de participantes se va reduciendo de a poco, algo complicado para el público y los jurados que se enamoran de las voces de algunos cantantes, que lamentablemente deben despedirse. Ese fue el caso de Lucas Oviedo, integrante del team de Soledad Pastorutti y uno de los preferidos de Ricardo Montaner.