Todos los mediodías, de lunes a viernes y por la pantalla de ESPN, Sebastián el Pollo Vignolo conduce un programa en el que varios periodistas y ex jugadores discuten sobre la actualidad del fútbol argentino. Entre ellos resaltan Seba Domínguez y Oscar Ruggeri, ambos con pasado en la Selección Argentina. ¿Cómo es el Cabezón en la intimidad del programa? El ex-Newell's lo reveló y sorprendió a muchos televidentes.

En una entrevista que le concedió a Infobae, Sebastián Domínguez fue consultado por el rol que cumple Ruggeri dentro de F90, ciclo en el que también se destacan Daniel Arcucci, el Cholo Sottile, Federico Bulos, el Chavo Fucks y el Cai Aimar: "Quien lo conoce íntimamente al Cabezón sabe que, antes que cualquier virtud que puedas nombrar sobre él, es inteligente. Es un tipo bicho".

Asimismo, el ex-Vélez y Estudiantes de La Plata resaltó cómo Ruggeri suele manejarse con sus compañeros dentro del mundo de la TV: "Él nos va leyendo todo el tiempo a sus compañeros y qué pide el programa. A veces ni siquiera te habla. Te mira y con el gesto te dice “es por acá”. Es la capacidad que tiene para comandar".

Luego de que le preguntaran si adquirió mayor visibilidad y reconocimiento entre el público a partir del éxito de F90 y de la presencia del hombre campeón del Mundial de México '86, Domínguez indicó: "Yo no soy el Cabezón. Entonces si yo razono ciertas situaciones a la par de Ruggeri la pifio. Eso es entender los lugares de cada uno en 90. En qué puedo ser útil. Me parece que en la mirada del jugador puedo estar a la par por haber jugado muchos años, pero después hay un montón de cosas en las que ocupamos lugares distintos. Es lógico. Y ese tipo de confusiones suceden".

"Es muy difícil para el ser humano cuando todo el mundo te dice 'sos bueno', 'sos bueno en lo que hacés'. En algún momento te creés un poquito más de lo bueno que sos... Ahí está la alerta. Yo creo que no tuve ninguno todavía. Decir 'me bandeo o estoy meando fuera del tarro'. La verdad, no lo sentí todavía. Como que vengo bien, ja", reflexionó el ex defensor de 40 años.