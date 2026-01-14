Osasuna vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Osasuna recibe el próximo sábado 17 de enero a Real Oviedo por la fecha 20 de la Liga, a partir de las 14:30 (hora Argentina) en el estadio el Sadar.

Así llegan Osasuna y Real Oviedo

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna cayó 0 a 1 ante Girona en el Municipal de Montilivi. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 6 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Real Oviedo logró empatar 1-1 ante Betis. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 empates. Pudo convertir 2 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 7 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 41 18 13 2 3 20 15 Osasuna 19 19 5 4 10 -4 20 Real Oviedo 13 19 2 7 10 -19

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 21: vs Rayo Vallecano: 24 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Villarreal: 31 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 21: vs Barcelona: 25 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Girona: 31 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

