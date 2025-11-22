Olympique de Marsella vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Champions se jugará el próximo martes 25 de noviembre a las 17:00 (hora Argentina).
Así llegan Olympique de Marsella y Newcastle United
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Champions
Olympique de Marsella no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Atalanta. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 2. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 5.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Champions
Newcastle United llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Athletic Bilbao. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 2.
Horario Olympique de Marsella y Newcastle United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas