Equipo seguridad EEUU advierte de la amenaza de los drones en los Juegos de invierno

Vista general de los anillos olímpicos y el logotipo de Agitos de los Juegos Paralímpicos cubierto de nieve antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina

Los funcionarios estadounidenses que ayudarán a proteger la delegación de su país en los Juegos ‍Olímpicos de Invierno en ⁠Italia están intensificando la planificación para posibles perturbaciones causadas por drones, desde filmaciones ilícitas sobre las sedes hasta los peores escenarios con cargas explosivas.

La amenaza de ataques con drones ha atraído cada vez más atención desde que la guerra de Ucrania demostró su capacidad letal, y el Gobierno estadounidense ha incrementado recientemente el gasto en ‌tecnología antidrones.

Los drones también han perturbado el espacio ⁠aéreo en toda Europa en ⁠los últimos meses, mientras que los aviones no tripulados de bajo costo se han convertido en un desafío ‍cotidiano para los grandes eventos deportivos.

"Nuestras autoridades están constantemente alerta", dijo en una entrevista ⁠Tim Ayers, Director del Servicio ‌de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado.

Ayers describió los drones como "un problema masivo" que las naciones anfitrionas y los equipos de seguridad visitantes tratan ahora como un tipo de amenaza permanente.

La policía italiana y ‌sus homólogos ‌militares están preparando restricciones y sistemas de vigilancia en torno a las sedes de montaña al aire libre para los Juegos de Milán-Cortina, donde los drones son más difíciles de controlar ​y más fáciles de ocultar, explicaron funcionarios estadounidenses.

El uso legítimo de drones -como las retransmisiones televisivas- puede aprobarse mediante un sistema de acreditación, pero los planificadores de seguridad esperan que los aficionados intenten volar sus propios drones a pesar de todo.

Los responsables de seguridad señalaron los Juegos Olímpicos de ‍París como un caso de estudio reciente.

Aunque las autoridades preveían la posibilidad de que se usaran drones para transportar artefactos dañinos, los incidentes más habituales fueron protagonizados por espectadores que intentaban captar imágenes no autorizadas o realizar ​actividades que pudieran asemejarse a la vigilancia.

En esos casos, según las autoridades, las fuerzas del país anfitrión se centran en ​identificar y detener a los operadores, imponer zonas de prohibición de drones y desplegar sistemas de ⁠aeronaves no tripuladas para obligar a los drones a descender, tomar su control o bloquearlos electrónicamente.

Con información de Reuters