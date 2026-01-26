Antorcha olímpica llega a Cortina en el aniversario de los Juegos de 1956

Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 - Relevo de la antorcha

El relevo de la antorcha ‍olímpica llegó ⁠el lunes a Cortina d'Ampezzo, la ciudad de los Dolomitas, en el aniversario 70 de la inauguración de los Juegos de Invierno de 1956 y a ‌días de la ⁠cita olímpica en ⁠la que esa localidad será coanfitriona.

Cortina será el centro ‍de atención mundial cuando junto con ⁠Milán constituya la ‌base principal de los Juegos de Invierno, que se celebrarán del 6 al 22 de ‌febrero.

El ‌relevo pasó a primera hora del lunes por Vajont, una zona marcada por ​la devastadora tragedia de 1963, cuando un corrimiento de tierras provocó inundaciones que causaron la muerte de unas 1.900 personas.

Cortina acogerá las ‍carreras olímpicas de esquí alpino femenino, bobsleigh, luge y skeleton en un nuevo centro de deportes de ​invierno, así como curling.

El pueblo sólo tiene unos 5.000 ​habitantes, pero lleva generaciones siendo un destino ⁠popular para esquiadores adinerados.

Con información de Reuters