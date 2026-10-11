La nueva mega obra en la Bombonera para ampliar su capacidad

Una nueva serie de reformas permitió actualizar uno de los sectores más utilizados por los hinchas de Boca en los partidos.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme puso en marcha un mega plan de obras de remodelación antes de que la Bombonera comience con los trabajos de ampliación que lleven su capacidad a más de 80 mil espectadores. Esta nueva transformación implementará mejoras en el sector de la popular socios norte. Una modificación absoluta para un espacio que es utilizado por más de 6.000 personas.

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Lo primero a señalar es que las obras ejecutadas permitirán que el espacio de circulación porque el corredor pasará de 5 a 15 metros de ancho, lo que dará lugar a la instalación de un nuevo patio de comidas, que contará con la presencia de cuatro puestos. Además, se instalará un centro médico que promete ofrecer un servicio de asistencia de última generación.

La obras se replicarán en el sector sur de la popular para socios.

Por otro lado, la Bombonera en el sector de la popular socios norte contará con la presencia de más baños, lo que dará pie a un paso de 35 a 115 artefactos sanitarios que disminuirán las largas filas de espera. También cada uno de ellos contará con espacios familiares para aquellas personas que asistan con niños pequeños o personas que dispongan de una discapacidad.

Se trata de una serie de obras que se encuentran implementadas en el sector L del estadio y que próximamente se aplicarán en el sector sur de la popular para socios. Hay una clara intención de mejorar primero los espacios que se mantendrán intactos y luego dar paso a la construcción de nuevos sectores como la cuarta bandeja del estadio que agrandará aún más la capacidad de espectadores que Boca podrá llevar tanto en partidos en el ámbito local como en el internacional.

El candidato en Boca que prometió una Bombonera más grande que el Monumental

Por otro lado, hay un candidato a presidente de Boca que comenzó a hacer circular en los medios partidarios la idea de llevar a cabo la construcción de un nuevo estadio que cuente con la presencia de más de 100 mil hinchas en las tribunas. Se trata de una propuesta bastante polémica porque implica que el club mude la localía a un nuevo recinto que se encontrará al lado. “No haber hecho la ampliación de la Bombonera o la construcción de un nuevo estadio es una pérdida de ingresos fenomenal. Boca, de 50 mil lugares que hoy tiene, podría tener el doble", expresó Andrés Ibarra, que se había presentado como candidato a presidente con Mauricio Macri en los últimos comicios.

"85 mil contra 50 mil es una diferencia que les permite tener mayores ingresos por todo eso. Son circunstancias que está pasando eso y yo como hincha les digo que si vamos a nuestro proyecto vamos a tener más capacidad que la que tiene River", agregó. La propuesta expone que habrá una especie de pasarela colgante entre los dos estadios para que los hinchas puedan visitar la Bombonera y luego trasladarse a la nueva versión que se encontrará a metros de la original.