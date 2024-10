Djokovic dio un fuerte indicio de su retiro del tenis tras el anuncio de Nadal: "Lo lamento"

Novak Djokovic habló de su retiro del tenis, luego del anuncio de Rafael Nadal de alejarse de la actividad.

Novak Djokovic continúa demostrando por qué para gran parte del mundo del tenis es el mejor jugador de la historia y que su carrera profesional pareciera no tener techo. En ese sentido, el serbio, de 37 años y máximo ganador de Grand Slams (24), dio indicios de su retiro de la actividad días después de que Rafael Nadal anunciara su adiós.

El mundo del tenis se encuentra en un momento especial. "Rafa", integrante del histórico "Big Three" con Roger Federer y "Nole", se despedirá del tenis en los próximos meses y, con eso, empezará a apagarse una etapa dorada de la disciplina. El único de los tres que continuará jugando será el inagotable jugador oriundo de Belgrado, y las noticias son alentadoras para sus fanáticos de cara al futuro.

"En mi interior siento que todavía tengo más Grand Slams por ganar. Lo que todavía me empuja a competir, sobre todo en los Grand Slams, es la sensación de que puedo ser candidato a ganarlo. Y también por mi país. Me encanta jugar la Copa Davis para Serbia", comenzó diciendo el actual número 4 del ranking ATP en diálogo con La Nación.

Djokovic, quien lleva 99 títulos, lejos de pensar en el retiro, agregó que todavía tiene más para ofrecer: "Hay dos asuntos cuando tengo que motivarme: uno es seguir creyendo que tengo una capacidad para seguir en la pelea por los Majors y ganarlos. Y segundo: el tenis todavía es mi mayor plataforma para hacer otras cosas que me interesan y compartir los mensajes que me interesan, ya sean relativos al tenis, la sociedad, algún emprendimiento que tengo, algo que construya en serio mi legado, mi marca".

Además, el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, agregó: "Por ahora siento que quiero seguir. ¿Cuánto tiempo más? Viajar y encontrar motivación me cuesta cada vez más, no es fácil. Y menos con hijos. No quiero estar lejos de casa tanto tiempo, pero todavía tengo el impulso. Lo lamento por los que quieren que me retire, porque todavía tendrán que verme un tiempito más".

Por otro lado, Novak, que viene de caer en la final Masters 1000 de Shanghai a manos de Janick Sinner, remarcó que todavía disfruta del proceso, de todos los beneficios que eso le genera y finalizó: "¿Entonces por qué no hacerlo? Algunos piensan que tengo que retirarme del tenis estando en lo más alto: 'Ganaste el oro, ganaste todo, decí adiós'. Otros piensan que debo seguir mientras siga pensando que puedo ser el favorito para un Grand Slam. Yo pienso más bien como esos. Tal vez cambie de idea, no lo sé".

El histórico cambio en Wimbledon que impacta al tenis

Wimbledon implementará un cambio sorprendente a partir de la temporada 2025, que ya sorprende a los fanáticos del tenis a nivel mundial. El tercer y anteúltimo Grand Slam de cada año, que se juega sobre el césped de la capital de Inglaterra, continúa realizando modificaciones en busca de agilizar el juego y abaratar costos. En este 2024, el español Carlos Alcaraz se llevó el título en una gran final frente al serbio Novak Djokovic.

En esta oportunidad, la organización del Abierto de Londres decidió que no habrá más jueces de línea y se apostará simplemente a la resolución del sistema denominado "Hawk Eye Live Electronic Line Calling" (Ojo de Halcón Electrónico, Live ELC). Sin embargo, por ahora se mantendrá la tradición principal de este certamen europeo: que absolutamente todas las personas que asisten a cada cancha deben estar vestidas de blanco.

Esta novedad fue comunicada a través de los canales oficiales del All England Club, como se llama el complejo de tenis en el que se desarrolla el campeonato. El espectáculo de los jueces de línea inmaculadamente vestidos, de pie o agachados a los lados y detrás de las pistas de hierba, ha sido una característica del torneo del Grand Slam durante 147 años.

El aviso electrónico de línea se utilizó por primera vez como experimento en las ATP Next Gen Finals de Milán en 2017 y se adoptó de manera más amplia durante la pandemia del COVID-19. Se utilizará en todas las pistas de los eventos del ATP Tour a partir de 2025. El Abierto de Australia y el US Open ya han sustituido a los jueces de línea por el sistema electrónico, aunque Roland Garros sigue confiando en el ojo humano. Wimbledon dijo que el "Hawk Eye Live Electronic Line Calling" (Live ELC) también se utilizará en el torneo de clasificación.

"Tras revisar los resultados de las pruebas realizadas este año en los campeonatos, consideramos que la tecnología es lo suficientemente robusta y que es el momento adecuado para dar este importante paso en la búsqueda de la máxima precisión en nuestro arbitraje", dijo en un comunicado la directora ejecutiva del All England Lawn Tennis and Croquet Club, Sally Bolton. "Para los jugadores, les ofrecerá las mismas condiciones en las que han jugado en otros eventos del circuito", agregó.

La decisión, aunque popular entre los jugadores, entristecerá a los tradicionalistas y probablemente significará el fin de las discusiones sobre los cobros en las líneas, que forman parte del folclore de Wimbledon. También supondrá el fin de los desafíos con el "Ojo de Halcón", en los que los jugadores pueden pedir una revisión en video de una decisión ajustada, algo también muy popular entre los aficionados.