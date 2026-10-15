Por qué no puede jugar Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata vs. Flamengo por Copa Libertadores

Marcos Rojo no podrá jugar en Estudiantes de La Plata ante Flamengo por Copa Libertadores. El motivo de su ausencia y la medida que tomará el "Pincha".

Estudiantes de La Plata afrontará el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil con la ausencia de Marcos Rojo. El defensor, que arribó al club la pasada semana, se perfilaba como titular, pero una decisión de última hora de Conmebol lo deja afuera y ahora Alexander Medina deberá buscar otra alternativa de cara al encuentro en el estadio Uno.

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La baja de Rojo no responde a una lesión ni a una suspensión personal: la Conmebol desestimó el pedido para incorporarlo a la lista de buena fe y se ampara en el artículo 6 del reglamento de FIFA, que marca que los jugadores solo pueden ser inscriptos en uno de los dos periodos anuales de inscripción que fija cada asociación nacional. Aunque el futbolista ya había sido presentado y figuraba entre los citados, esos pasos no alcanzaron para habilitar su participación en el torneo continental.

“El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo”, expresó la institución en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El zaguero había recibido el visto bueno de la AFA para incorporarse al conjunto platense. Sin embargo, esa autorización no implicaba automáticamente su inscripción en la Copa Libertadores, una instancia que dependía del organismo sudamericano. La resolución altera una planificación que lo tenía como candidato a integrar la formación inicial ante Flamengo. Ahora, Medina deberá reorganizar una defensa que ya llegaba con ausencias importantes.

Estudiantes de La Plata anunció que recurrirá al TAS por Rojo

El club no dio por cerrado el conflicto. En su comunicación, sostuvo que el registro de Rojo se realizó de acuerdo con la normativa vigente y manifestó su disconformidad con la respuesta de la Conmebol. La dirigencia argumentó que existieron solicitudes de otros jugadores aprobadas en condiciones que considera equivalentes. “En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio”, señaló la institución.

Sobre esa base, Estudiantes anunció que recurrirá la resolución ante el TAS y solicitará una medida cautelar para intentar revertirla. Según la postura, el anuncio del reclamo no supone que el tribunal haya aceptado su argumento ni que exista una habilitación. Por lo tanto, mientras no haya una decisión que modifique el escenario, Rojo seguirá sin estar autorizado para disputar la competencia continental.

Quién podría reemplazar a Rojo ante Flamengo

El problema se agrava por las suspensiones de Leandro González Pirez y Tomás Palacios, que reducen las alternativas de Medina en la última línea. La llegada del exjugador de Racing buscaba aportar una opción en ese sector, pero el rechazo de su inscripción obliga a cambiar los planes.

Ramiro Funes Mori aparece como la alternativa para jugar desde el arranque en el estadio José Luis Hirschi. Su inclusión, de todos modos, deberá ratificarse con la confirmación de la formación inicial. A esas dificultades se suma la lesión de Gabriel Neves, cuya baja había abierto el cupo utilizado para incorporar a Rojo. Así, Estudiantes afronta la previa de la semifinal con necesidades deportivas y una disputa administrativa todavía abierta.

Formación probable de Estudiantes de La Plata vs. Flamengo, por Copa Libertadores

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

El comunicado de Estudiantes de La Plata sobre Marcos Rojo

El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo.

El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos. En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio.

En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto.