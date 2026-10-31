Un jugador caminó hasta Luján para pedir por el ascenso de Ferro, pero sufrió una lesión ante Acassuso en plena definición de la Primera Nacional.

La fe y el fútbol se cruzaron en una semana especial para Enzo Hoyos. El enganche de Ferro Carril Oeste había caminado hasta la Basílica de Luján junto a su familia para pedir por el ascenso que el club de Caballito espera desde hace 26 años. Sin embargo, en la última fecha que define la Primera Nacional, el futbolista sufrió una lesión muscular ante Acassuso y debió abandonar la cancha antes del final.

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Ferro atraviesa una etapa decisiva de la Primera Nacional. El equipo de la Ciudad de Buenos Aires pelea por meterse en la final por el regreso a Primera División, un objetivo que persigue desde hace más de dos décadas. En ese contexto, la lesión de uno de sus jugadores más importantes encendió una señal de alerta.

A los 38 minutos del encuentro ante Acassuso, cuando el "Verdolaga" igualaba 0-0 como visitante, Hoyos sintió una molestia muscular y tuvo que salir. El número 10, una de las figuras del equipo, fue reemplazado por Gonzalo Castellani.

La noticia llegó pocos días después de que el mediocampista se hiciera conocido por una historia que trascendió el ámbito futbolístico: su visita a la Basílica de Luján para pedir por Ferro y por el sueño de volver a la máxima categoría.

La historia de fe de Hoyos en la Basílica de Luján

La escena se conoció durante una transmisión de TN desde la Basílica de Luján, en una jornada marcada por las noticias sobre la visita del Papa León XVI a la Argentina. Al salir del templo, una cronista entrevistó a un hombre que parecía ser un fiel más. Pero el visitante tenía una historia particular: era Enzo Hoyos, futbolista de Ferro.

“Vengo a pedir porque esta semana es muy especial. Yo juego al fútbol y estamos peleando el ascenso así que vine a pedir por mi equipo... Ferro Carril Oeste. Estamos en la B”, contó el jugador. El mediocampista había llegado acompañado por su familia y sus dos hijos. Su pedido tenía una fecha y un objetivo concreto: que el equipo pudiera atravesar con éxito la definición del torneo y alcanzar la final por el ascenso.

“Vine a pedirle para que salga bien toda esta semana y la próxima, si Dios quiere, jugar la final y el ascenso que está esperando hace 26 años la gente. Soy una persona de fe y por eso vine con mi familia hoy a pedirle a la Virgencita”, relató.

Ferro se juega el pase a la final de la Primera Nacional

El Verdolaga llega a la última jornada como protagonista de su zona, aunque la clasificación todavía no está asegurada. Si bien se encontraba liderando la zona con dos puntos de ventaja sobre Godoy Cruz, que también pelea por quedarse con el primer puesto, en lo que va de la jornada las noticias siguen sin ser buenas: el "Tomba" le gana 1-0 a Almirante Brown en Mendoza y se queda con el primer puesto ya que Ferro todavía no pudo convertir. La diferencia de gol favorece al conjunto mendocino, por lo que el equipo de Caballito necesita ganar para asegurar su lugar en la final sin depender de otros resultados.

La peregrinación a Luján de Hoyos fue un gesto de fe por un sueño colectivo. La lesión, en cambio, le agregó incertidumbre a una semana que Ferro imaginaba decisiva. Ahora, el Verdolaga espera que la historia de su número 10 todavía tenga un capítulo más dentro de la cancha.

El presente de Enzo Hoyos en Ferro

Hoyos tiene 26 años, nació en José C. Paz y llegó a Ferro a préstamo por una temporada desde Deportes Iquique. En el club de Caballito se convirtió en una pieza importante del equipo: acumula 29 presencias, tres goles y cinco asistencias.

Su recorrido también tuvo un momento viral a comienzos de año, cuando se difundió una imagen editada que aparentaba mostrarlo con un exceso de peso. El futbolista se tomó la situación con humor y respondió: “Me cago de risa, sé quién soy. Vine con dos o tres kilos de más, nada más. En la imagen parecen 30”.

Ahora, la atención está puesta en su recuperación y en la posibilidad de volver a estar disponible para el tramo decisivo de la temporada. El archivo señala que Hoyos no había podido estar en la derrota frente al elenco chaqueño por cumplir una sanción y que volvería a quedar a disposición para el cruce decisivo ante Acassuso.