Neymar vuelve a la selección brasileña, pero hay un nuevo "Junior" que manda

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Escocia vs Brasil

​Neymar Jr. volvió a vestir la camiseta de Brasil luego de una ausencia de 981 días el miércoles, y saltó al campo como suplente ‌en su decimocuarto partido de un ‌Mundial, en el que la "Seleção" se clasificó con facilidad para los dieciseisavos de final tras imponerse por 3-0 a Escocia.

Tachado esta semana por el presidente de Brasil de jugador "que trabaja desde casa" tras su baja de cinco semanas por una lesión en la pantorrilla, el delantero de 34 años jugó 20 minutos en su primer partido internacional desde finales de 2023.

Su estrellato se ha desvanecido frente al ​de Lionel Messi y ⁠Cristiano Ronaldo durante ese tiempo, pero sigue siendo una figura emblemática del fútbol ‌brasileño y se escucharon cánticos de "¡Neymar! ¡Neymar!" mientras calentaba después de ⁠que Brasil se hubiera puesto 3-0 arriba a ⁠la hora de juego.

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El partido ante los escoceses ya estaba claramente ganado cuando el seleccionador Carlo Ancelotti finalmente le dio el visto bueno para sustituir a Matheus Cunha ⁠en la delantera en el minuto 76, lo que provocó otra ​gran ovación por parte de la afición brasileña.

Además de su ‌prodigiosa habilidad, Neymar es el máximo goleador ‌de la selección brasileña, tras haber marcado 79 goles con su país ⁠en 129 partidos durante de 16 años desde su debut en 2010.

Que el gol número 80 no llegara en su breve aparición en el Miami Stadium no preocupará ni a Neymar ni al experimentado Ancelotti, cuyo objetivo es llevar a ​Brasil a su ‌sexta Copa Mundial.

Si antes Brasil solo recurría a Neymar en busca de inspiración en el último tercio del campo, ahora cuenta con el talento sublime de Vinícius Júnior.

El jugador de 25 años, que aterrorizó a los escoceses con su velocidad y su toque de balón, podría ⁠sentirse desafortunado por no haberse llevado su primer hat-trick en un Mundial para un brasileño desde Pelé en 1958.

Moviéndose por toda la línea de ataque hasta que se desplazó a la banda izquierda para dejar espacio a Neymar, Vinícius aprovechó un regalo de la defensa escocesa para marcar su primer gol y sumó el segundo con un cabezazo en el tiempo de descuento al final de la primera parte.

En el medio, le robó ‌el balón a Jack Hendry y lo introdujo en la portería, pero el VAR dictaminó que había cometido una falta sobre el defensa.

Unos minutos antes, había lanzado un disparo cruzado y, a continuación, se giró y saludó con la mano a la marea de brasileños entre el público, animándoles a aumentar el volumen de su apoyo. ‌Estos respondieron rápidamente y lo hicieron.

Hubo un par de ocasiones más en la segunda parte en las que el portero le negó el gol, y los escoceses nunca parecieron sentirse ‌del todo cómodos ⁠cuando él tenía el balón en los pies.

La decisión de Ancelotti de volver a convocar a Neymar para el Mundial fue controvertida, ​pero mientras Vinícius esté ahí, el astuto italiano sabe que el treintañero es simplemente otra opción en ataque, en lugar de la principal, como lo fue durante tanto tiempo.

Con información de Reuters