Se volvió loco: Draymond Green soltó una brutal agresión y dijo algo que nadie creyó

Draymond Green volvió a hacer protagonista de otro hecho violento en el segundo partido de la serie entre Golden State y Sacramento.

En el inicio de los Playoffs de la NBA se dio una violenta situación: Draymond Green pisó de manera brusca a un rival, fue expulsado y luego se justificó de forma insólita, en la segunda derrota de Golden State frente a Sacramento.

La primera ronda de la Conferencia Oeste ya está dando señales de sorpresas, como suele suceder en la competencia más exigente de básquet del mundo. Los Kings volvieron a darle otro golpe a los campeones defensores y dejaron la serie 2 a 0 a su favor tras derrotarlos 114-106 en otro partidazo. Sin embargo, se vivió una situación lamentable en la noche del lunes en el Golden 1 Center.

El tremendo pisotón de Draymond Green a Domantas Sabonis

En el último cuarto del juego, cuando ambos equipos brindaban un tremendo espectáculo, se dio una jugada que despertó preocupación y el abucheo de todo el público que colmó el estadio y le dio empuje a los locales.

Cuando faltaban 7:03 para la finalización, los Warriors capturaron un rebote defensivo tras un mal tiro, Sabonis, que había caído al suelo pidiendo una supuesta falta, quedó debajó de Green y le sujetó las piernas.

El alero, que suele tener pocas pulgas y tiene reacciones violentas, al ver que su rival no lo soltaba, trató de zafarse y, tras levantar su pie, le propinó un tremendo pisotón en el pecho a Sabonis. Inmediatamente, los jueces pitaron la falta flagrante y decidieron explulsarlo del partido. Al salir de la cancha, Green contestó los silbidos e insultos de los fanáticos haciendo gestos y levantando sus manos.

La insólita justificación de Draymond Green

"Tengo que aterrizar mi pie en algún lado y no soy la persona más flexible, no me estiro tan lejos. Supongo que agarrar del tobillo está bien”, comentó con ironía Green al ser consultado por el hecho minutos después de la finalización del partido.

Luego, manifestó la charla que tuvo con los árbitros luego de la violenta acción en la que estuvo involucrado: "La explicación (que me dieron) fue que lo pisé demasiado fuerte”. Y agregó sobre sus gestos al públicó: "Solo me lo estaba pasando bien. Fue un partido divertido con una atmósfera divertida para jugar”.

El entrenador de los Kings, Mike Brown, también dejó su opinión sobre la jugada: "Era una flagrante tipo 2, por supuesto. Será interesante ver lo que hará la NBA cuando revisen la jugada”.