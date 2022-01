Sería mejor para todos que Djokovic jugara en Australia, dice Nadal tras debut con victoria

Rafa Nadal no disfruta la ausencia de su gran rival Novak Djokovic en el Abierto de Australia, incluso si eso significa que tiene mayores oportunidades de lograr el título del primer Grand Slam del año.

Empatado en 20 títulos del Grand Slam con Djokovic y Roger Federer, el español dijo que sería "mejor para todo el mundo" si el serbio compitiera en Melbourne Park.

"Le deseo lo mejor. Creo que la situación se complicó y no creo que sea el único que ha hecho las cosas mal. Hay más responsables. Pero él es uno de los responsables. Me hubiera gustado que jugara", agregó Nadal a periodistas tras derrotar al estadounidense Marcos Girón por 6-1, 6-4 y 6-2 para pasar a la segunda ronda.

Djokovic fue deportado de Australia el domingo después de perder un caso judicial para anular la cancelación de su visa. El número uno del mundo ha sido criticado por negarse a vacunarse contra el COVID-19 y por asistir a eventos públicos el mes pasado después de dar positivo.

Nadal, el único ex campeón de Melbourne que quedó en el cuadro, comenzó su torneo de manera excelente en un Rod Laver Arena bañado por el sol.

Después de haber jugado solo dos partidos tras el Abierto de Francia de 2021 la temporada pasada, Nadal comenzó el año ganando los cuatro encuentros completos que jugó, y eso fue después de regresar de una infección reciente por COVID-19.

"Cuando te haces mayor, los regresos se hacen más duros. Este ha sido especialmente difícil porque aparte de la lesión no he jugado muchos torneos en los dos últimos años. Creo que 12", dijo el español.

"Ha sido un buen inicio de torneo. No me puedo quejar, he hecho cosas mejores que la semana pasada, pero hay que ir día a día (...) Las victorias ayudan a jugar mejor", agregó.

Con información de Reuters