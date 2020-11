El ex embajador argentino en el Vaticano Eduardo Valdés lamentó el fallecimiento de Diego Armando Maradona y recordó cuál fue el último pedido que le hizo el papa Francisco al eterno mejor jugador de todos los tiempos.

En declaraciones a El Destape Radio, el hombre del kirchnerismo más cercano a Francisco contó detalles de aquella charla en El Vaticano. "Fue extraordinario el encuentro entre el Papa Francisco y Maradona", aseguró.

Y afirmó: "Diego me pidió ver al Papa y me contó que Francisco le dijo: 'yo necesito que usted me ayude a trabajar por la paz en el mundo y a terminar con el hambre en el mundo' y que ahí estuvo con su mamá en el cielo y con Francisco en la tierra".

En tanto que sobre el viaje del campeón del Mundo en México 1986, el diputado nacional recordó: "Todo el mundo se quería sacar foto con él en Italia, hasta las monjitas. Maradona generaba algo que no generó nadie".

"Lo que a nosotros nos pasa con Maradona le pasaba a todos los grandes jugadores", resaltó el funcionario. y remarcó: "Fueron días imborrables donde vi un Maradona auténtico"..

El gesto del papa Francisco con la familia Maradona

El papa Francisco envió hoy un rosario a la familia de Diego Maradona a través del embajador argentino en Italia, Roberto Carlés. Así lo indicaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que el Papa manifestó sus condolencias a la familia del astro del fútbol argentino.

En el entorno del Papa indicaron a la prensa que el Sumo Pontífice recuerda a Maradona "con la oración, como hizo en los días pasados desde que se enteró de sus condiciones de salud".

Maradona visitó a Francisco en 2014, 2015 y 2016, encuentros en los que se declaró como "su fan número uno", y participó de actividades solidarias convocadas por el Papa.

En una de las visitas a Francisco en el Vaticano, el Santo Padre le regaló un rosario a cada una de las personas que estaban junto al astro del fútbol, y cuando le tocó a Maradona le dijo: "Este es especial para vos".

En ese marco, Maradona le respondió en broma: "Pero si este es igual que los otros dos que le diste a ellos, ¿Qué tiene de especial?".