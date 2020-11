Luka Romero, la joven promesa del fútbol que nació en México pero tiene padres argentinos, marcó su primer gol en Mallorca y además de entrar en los récords del fútbol español, también se lo dedicó a Diego Armando Maradona.

Romero entró como suplente en el duelo entre Mallorca, su equipo, y Logroñes, por la segunda División de España a los 27 minutos del complemento y logró anotar su primer tanto a los 42 minutos de esa etapa, en encuentro que terminó 4 a 0 para su equipo. El futbolista recibió de espaldas dentro del área y orientó el control para girar y lanzar un remate esquinado inatajable.

De esa forma, se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar un gol en el fútbol español, con 16 años y 11 días. Además, al hablar con los medios tras el partido, Luka le dedicó el gol a Maradona, quien murió el pasado miércoles a los 60 años. "El gol se lo dedico a él y mi abuela Mabel, que me está mirando desde ahí arriba. Mi familia me apoya mucho. También la plantilla y el entrenador. Me dan muchos consejos. Estaban todos muy contentos", apuntó Romero.

Y agregó: "Cuando marqué el gol me puse a llorar. Pensando en mi padre, en mi madre, en la gente que me apoya. No me lo creía. Pensaba que era un sueño".

La dedicatoria de Romero a Maradona no se terminó allí. En sus redes sociales, el delantero volvió a hacer una referencia a Diego, en medio de la tristeza que causó su partida. "Muy feliz por mi primer gol con el Mallorca y por otra victoria más. Este gol va por vos D10S", escribió Luka.

El emotivo homenaje de Gustavo Bou

Otro homenaje a Diego Maradona que causó mucha emoción en las últimas horas fue el que realizó Gustavo Bou tras convertir un gol en la MLS de Estados Unidos.

El exjugador de Racing convirtió un gol con la camiseta de New England Revolution y lo festejó en honor a Diego. Tomó una bandera argentina, la desplegó en el suelo, se arrodilló, apuntó con los dedos al cielo y luego besó la enseña. Su homenaje no tardó en viralizarse y fue uno de los más aclamados en medio de la tristeza de los últimos días.