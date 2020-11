Después del fallecimiento de Diego Maradona comenzó a haber varias dudas sobre varios mundos en los que el mejor jugador del mundo tenía un pie. Una de ellas es lo que ocurrió con sus redes sociales. Si bien no es un tema mayor, para millones de fanáticos saber quién maneja el altar digital de su ídolo es una consulta importante.

Hasta el día de su fallecimiento, Diego tenía 912 publicaciones e, inmediatamente, pasó a ser conocido como "En memoria de Diego Maradona", debido a que es una situación que suele ocurrir cuando hay un fallecimiento. Lo llamativo es que, durante estos últimos días, la cuenta de volvió a su situación anterior.

Hasta el momento, la situación de Diego Maradona en sus redes de Instagram y Facebook dejó de ser una cuenta conmemorativa. El cambio se debió, obviamente, al pedido de alguien que generó que las redes dejen de tener el "In Memorian" junto a su nombre. Es decir, el perfil actual está como cuando Diego Maradona estaba vivo.

Si bien Instagram no tiene nada que ver en la situación, las cuentas se suelen dejar "In Memorian" como una especie de santuario virtual para los fanáticos. Lo que se sabe, hasta el momento, es que la cuenta era manejada por su abogado Matías Morla y por su equipo de comunicación. Vale decir que no se puede iniciar una sesión desde una cuenta conmemorativa y que, para poder seguir posteando, se tiene que modificar este pequeño detalle.