Diego Armando Maradona murió el pasado miércoles 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, con el correr de los días, las sospechas apuntaron contras el entorno del crack. Entre ellos, su médico Leopoldo Luque; y su representante Matías Morla. Justamente, y luego de que allanaran el consultario y la casa, el neurocirujano rompió el silencio y brindó una conferencia de prensa en la que reveló una cruda charla con Pelusa: "Yo ya viví mucho".

Entre lágrimas, Luque se defendió de las críticas y también comentó en detalle cómo era la vida de Maradona: "Él quería una vida, que era mala. Yo intentaba acompañarlo. Lo saqué a pelotear. Un domingo que lo vi solo, le dije si quería venir a mi casa... Él extrañaba mucho a sus papás. Le cambiamos la vida al final, y él se fue".

La dura confesión que Maradona le hizo a su médico Luque:

Según relató el médico Leopoldo Luque, Diego Maradona le dejó en claro que estaba muy triste y desmotivado: "En un momento, me dijo: '¿Hasta dónde querés llegar? Yo ya sufrí mucho... Creo que ya está...'. Son cosas que ustedes nunca se van a enterar. Es muy injusto esto. Es muy injusto porque mi mujer y mis amigos lo vieron. Y lo volvería a hacer esto. Reprochar, no me reprocho nada".

Asimismo, el neurocirujano añadió: "Diego, en la autopsia, arrojó que tuvo un paro cardiorrespiratorio. Él estaba muy triste... Yo lo veía muy triste. Lo veía hacía rato así. Pregúntenle a los psicólogos y los psiquiatras. Se estaba castigando. Cuando él me veía, sabía que algo estaba mal. Yo necesitaba dejarlo respirar tres, cuatro días, tranquilo. No pensaba que esto pudiera pasar".

Consultado si sentía que Maradona podría haber tomado una decisión drástica debido a estado de ánimo, el médico comentó: "Nunca sentí que pudiera tomar una decisión contra su vida. Yo lo veía triste. Diego era una persona muy solitaria. Yo no lo quería molestar en esos días. Yo cuando lo veía, no le decía: 'Sos un campeón, bla, bla'. Yo le decía: 'Diego, vení, vamos a hablar'. Y él me decía: 'No, pará, tomatelá'. Diego estaba solo. No sé por qué. Muchas veces, Diego quería estar solo. No tengo dudas de que la familia lo amaba".

La buena relación del médico Luque con la familia de Maradona:

Luque comentó que también atendía a diferentes seres queridos de Pelusa: "Estoy orgulloso de lo que hice por Diego, por su familia. A sus hijas no las veía mucho porque estaban distanciados. A los hermanos, las hermanas, los sobrinos y los de seguridad de Diego, los atendía. Es un precio que hay que pagar. Están buscando un culpable, cuando no hay un culpable en ningún lado. Con Diego se hizo lo mejor".

En tanto, el médico de Maradona resaltó lo que le dijo una de las hermanas del exfutbolista: "Yo estuve en el entierro... Cuando se armó todo este quilombo, no sabía qué hacer. Le pregunté a la hermana y me dijo: 'Vos sos un tipo que siempre quiso a Diego'".