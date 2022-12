Países Bajos se deja llevar por la euforia ante el desafío de Messi

Un video de Louis van Gaal bailando en el hotel de concentración tras la victoria de su equipo sobre Estados Unidos se hizo viral, y la alegría no falta en la concentración de Países Bajos antes de enfrentar a Argentina en los cuartos de final del Mundial.

La selección neerlandesa, acostumbrada a las peleas internas, está muy unida y se prepara para disputar el pase a semifinales con Lionel Messi y su equipo.

"Las vibraciones son buenas, nos divertimos mucho con el equipo, la comunicación con los entrenadores y el personal es muy buena. Así que sí, las sensaciones son estupendas", declaró el martes a la prensa el defensor Jurrien Timber.

El defensor Nathan Aké afirmó que los jugadores se sienten muy unidos. "Sabemos cuándo relajarnos y sacar un poco la cabeza del fútbol, pero también sabemos cuándo centrarnos, y ese momento llegará muy pronto", añadió.

En el camino hacia las semifinales se interpone una selección argentina impulsada por Messi, que intenta ganar el único gran trofeo que se le resiste en su brillante carrera.

Aké, quien trabaja en el Manchester City con Pep Guardiola, exentrenador de Messi, no le ha preguntado a su DT cómo frenar al astro argentino.

"No, no he hablado con él, pero si lo hiciera estoy seguro de que me diría que será bastante difícil. Será una buena batalla, seguro", afirmó Aké.

Mucho dependerá de lo que Van Gaal decida hacer tácticamente. "Desde que ha llegado, nos ha venido fenomenal. Creo que es muy directo. Hace saber a todo el mundo a qué atenerse(...) sabes exactamente cuál es tu papel en el equipo, y fuera del campo también es un buen tipo", afirmó Aké.

Los jugadores se han sentido inspirados por la estoica lucha de Van Gaal contra el cáncer, que no reveló al plantel durante la fase de clasificación. Ahora que el técnico de 71 años dejará el cargo tras el Mundial, quieren despedirlo a lo grande.

"No quiere compasión ni nada por el estilo. Sólo quiere que lo hagamos bien", declaró Aké.

Con información de Reuters