Croacia no tiene nada que reprocharse tras derrota en semifinales ante Argentina

Mundial de Qatar - Argentina vs. Croacia

Croacia quedó sin opciones de luchar por el título pero dejará el Mundial sin quejas y con la cabeza en alto tras caer 3-0 ante Argentina en semifinales, dijo el entrenador Zlatko Dalic.

Un penal de Lionel Messi y dos goles de Julián Álvarez frente al subcampeón de 2018 le dieron a Argentina el pase a la final, una derrota que Dalic consideró "merecida".

"Felicito a Argentina por llegar a la final", dijo el técnico de 56 años. "Todo lo que podemos hacer es recomponernos, levantar la cabeza e ir al partido por el tercer puesto (...) A veces, la suerte te favorece, a veces no. Así son las cosas. No tenemos nada de qué quejarnos".

Croacia tuvo la mayor parte de la posesión, pero sólo dos tiros a puerta, ninguno de los cuales preocupó al portero argentino Emiliano Martínez. Dalic lamentó la falta de movilidad de su equipo.

"Tuvimos muchas situaciones buenas, pero no fuimos profundos (...) especialmente en el ataque, no fuimos concretos. Nos faltó ese ataque real para abrirnos paso. No lo hicimos", señaló.

"Cuando concedimos el tercer gol, fue muy difícil remontar. Fue una derrota merecida", agregó.

El entrenador señaló, no obstante, que haber llegado a semifinales era un orgullo para su selección. "Si alguien nos hubiera ofrecido esto antes del Mundial, lo habríamos aceptado. Es un gran éxito para la selección croata y estamos orgullosos".

Con información de Reuters