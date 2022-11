Costa Rica quiere volver a ser "matagigantes" en el Mundial, dice Waston

11 nov (Reuters) - Costa Rica buscará volver a hacer historia en el Mundial de Qatar cuando intente pasar del "Grupo de la Muerte" a fases eliminatorias, dijo el veterano defensa Kendall Waston.

En 2014 Costa Rica superó los pronósticos y quedó primera de grupo adelante de Italia, Inglaterra y Uruguay, antes de vencer a Grecia en octavos de final.

En cuartos de final fue eliminada por Países Bajos en la definición por penales, lo que puso fin a la mejor Copa del Mundo en la historia de Costa Rica.

Este año, Costa Rica en el Grupo E con los pesos pesados europeos España y Alemania -que ganaron el Mundial en 2010 y 2014 respectivamente-, así como con la potencia asiática Japón. El 23 de noviembre abrirá su campaña contra España.

"Muchos dicen que estamos locos por pensar que podemos avanzar y ser campeones. Pero los locos generan y logran grandes cosas", dijo Waston a periodistas locales.

"Debemos mentalizarnos (...) No es sencillo, (España) es una selección muy fuerte, pero hemos trabajado mucho para hacer un buen Mundial ¿por qué no ser el matagigantes otra vez?", señaló. "Vamos a tirar la piedra lo más largo posible para alcanzar ese objetivo. Me parece que nada es imposible".

El atacante Joel Campbell se hizo eco de los pensamientos de su compañero diciendo que ve a sus rivales de grupo como jugadores en igualdad de condiciones.

"Son futbolistas igual a nosotros, tienen dos manos, dos pies, una cabeza (...) No son extraterrestres," mencionó Campbell, quien jugará su tercera Copa del Mundo. "Claramente hay que respetarlos, son buenos jugadores, pero nosotros también".

Costa Rica enfrentará a Irak el jueves en su último partido de preparación antes de llegar a Doha.

