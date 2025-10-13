Cabo Verde golea a Esuatini y clasifica al Mundial 2026

CABO, 13 oct (Reuters) -Cabo Verde clasificó el lunes al Mundial 2026 al vencer 3-0 a Esuatini en su partido final de la fase de grupos de la eliminatoria africana, para terminar por encima de Camerún en la tabla de posiciones.

El equipo del archipiélago de África occidental se sobrepuso a los nervios de la primera parte para imponerse en Praia con goles de Dailon Livramento, Willy Semedo y Stopira en la segunda mitad, y clasificar al torneo por primera vez en su historia.

Los caboverdianos iniciaron la jornada con dos puntos de ventaja sobre Camerún, el país africano que más veces ha participado en un Mundial, con ocho.

Cabo Verde terminó el Grupo D con 23 puntos, cuatro más que Camerún, que no pudo pasar del empate 0-0 como local ante Angola.

Cabo Verde acudirá al torneo del año que viene en Norteamérica como uno de los nueve representantes africanos. Se une así a Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia y Ghana, ya clasificados.

Cabo Verde es el segundo país más pequeño que se clasifica para el Mundial después de Islandia, que compitió en Rusia 2018.

(Editado en español por Javier Leira)