Varsky estalló tras el último gol de Mbappé: "¡Qué deporte de mierda!"

Juan Pablo Varsky estalló en la radio luego del gol del 3-3 de Kylian Mbappé de penal en la final entre la Selección Argentina y Francia en el Mundial de Qatar 2022. El video de la transmisión.

La infartante final del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección Argentina y Francia dejó comentarios y transmisiones de todo tipo alrededor del planeta. De hecho, uno de los tantos que estalló en vivo fue Juan Pablo Varsky, más precisamente después del gol del 3-3 de Kylian Mbappé de penal que llevó la definición a la tanda de los remates desde los doce pasos.

El comentarista de DirecTV Sports acompañó al relator Gustavo Kuffner en la histórica jornada del domingo 18 de diciembre desde el Estadio Lusail de Doha, que vibró con casi 90.000 espectadores que fueron los testigos privilegiados de la tercera estrella conseguida por "La Albiceleste" en las Copas del Mundo. Cuando parecía que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se llevaba el campeonato en la capital qatarí, esa mano extendida de Gonzalo Montiel derivó en el remate del crack de PSG que hizo sufrir un rato más a los argentinos. Y el periodista deportivo no lo pudo soportar.

Varsky estalló en plena transmisión de Argentina vs. Francia: "Boludo, no lo puedo creer"

El comunicador de 52 años siguió el relato de su compañero luego de la mano de Montiel. De hecho, Kuffner dijo en ese instante: "¿Cobró mano?". "Penal", acotó rápidamente Juan Pablo. "No, no. Afuera. Para mí afuera, eh. Hay que repasarla... A ver, a ver, a ver. Ahí esta la mano, pero para mí afuera eh". "Es penal", insistió el comentarista.

Mbappé, el segundo en la historia en hacer 3 goles en la final de un Mundial.

"¡No, no, adentro, Dios! Le dio penal a Francia, no lo puedo creer...", se corrigió Gustavo. "¡Mirá vos lo que es esto, boludo! Yo no lo puedo creer... No se puede creer este deporte". Luego del relato del tercer tanto de Mbappé en la final, Varsky tomó la palabra de nuevo y profundizó: "Triplete del delantero inevitable. Cambió Dibu, Mbappé no...".

"Tres goles en una final, como Geoff Hurst en Inglaterra ´66... Esperemos que con otro final, aquella Inglaterra la ganó 4-2. Si había un duelo entre Messi y Mbappé, la confrontación ha superado las expectativas", añadió el periodista. Y amplió, a pura bronca: "¡Qué deporte de mierda otra vez! ¡Es increíble esto! Pero bueno, vamos...".

El camino de la Selección Argentina al título en el Mundial de Qatar 2022