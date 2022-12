Una estrella de Chile apuntó contra la Selección: "Vive con la Copa América"

Arturo Vidal le tiró un palo a sus propios hinchas por los reclamos de los últimos tiempos y también la ligó la Selección Argentina.

Luego de haberse quedado afuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección de Chile ya tiene su objetivo para el futuro. Necesita, imperiosamente, clasificar al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. En este sentido, tras las críticas que recibió por quedarse afuera, Arturo Vidal le tiró un palo a sus propios hinchas por los reclamos de los últimos tiempos y, de paso, la ligó la Selección Argentina: "Todavía vive con la Copa América, la celebran cada vez que pueden y nadie les dice nada.".

Arturo Vidal, por otro lado, indicó en charla con el portal Prensa Fútbol que hubo una historia sobre un posible retiro y dijo: "Fue un juego, porque creo que últimamente a la selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño. Las críticas han sido muy fuertes pese a que se está probando". En este sentido, añadió: "Se critica mucho por haber quedado fuera del Mundial, pero nadie se acuerda cuando levantamos dos copas, lo difícil e importante que fue, pero luego de dos años todos se olvidaron. Argentina todavía vive con la Copa América, la celebran cada vez que pueden y nadie les dice nada.".

Por otro lado, después de hablar sobre su futuro en el mundo del fútbol, Vidal recordó que tiene un gran objetivo que es ser entrenador pero no se quedó en eso solo. "Apunto a ser técnico de la selección chilena. Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección. Poder entregar lo que sé y lo que me han entregado todos los entrenadores que he tenido", añadió.

El dolor del arquero de Chile por no estar en el Mundial: "Culpables"

El Mundial de Qatar 2022 ya está hace un tiempo en movimiento y hay varias selecciones que luchan por llegar lejos. Varias selecciones sudamericanas, como Uruguay, Argentina y Ecuador son algunas de las que compiten para pasar de ronda. Sin embargo, hay otras que no llegaron como es el caso de Chile. La Selección trasandina volvió a quedarse afuera de una Copa del mundo y, ahora, el arquero Claudio Bravo puso el grito en el cielo: "Podíamos ir, teníamos gente con nivel".

El arquero lanzó una fuerte crítica a sus propios jugadores y a sus compañeros. En una rueda de prensa, Bravo aseguró: "Podíamos ir, teníamos gente con nivel para estar ahí... Veo selecciones que están bajo nuestro nivel, pero todos somos culpables de no estar por esos lados". En este mismo sentido, añadió: "El otro día fui a Polonia, hablé con la prensa y quedé con sabor amargo de no darla en Catar, en el Mundial". Por otro lado, reveló que tuvo una charla con Eduardo Berizzo: "Me vine con una grata impresión de Berizzo. Trabajamos muy fuerte, pero en realidad en las selecciones no hay tiempo para desarrollar un trabajo diario".