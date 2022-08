Un ídolo de México destrozó a Gerardo Martino: "Lamento que sea el DT"

El histórico exgoleador de Real Madrid, de España, apuntó directamente contra el "Tata" Martino, a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo de Qatar.

Uno de los mejores jugadores de la historia de México, Hugo Sánchez, fue muy crítico con el entrenador argentino Gerardo Martino y armó un nuevo escándalo en la previa del Mundial Qatar 2022. El máximo goleador mexicano aseguró que lamenta "profundamente" que el entrenador esté al frente del seleccionado mexicano.

El histórico exgoleador de Real Madrid, de España, apuntó directamente contra el "Tata" Martino, a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo de Qatar en la que México compartirá grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. En una charla con la señal mexicana de ESPN, agregó: ""No me gusta que un entrenador que no sea mexicano esté en la selección. Con Martino no vamos a hacer algo histórico".

Por otro lado, el histórico delantero de la "Tri" criticó duramente a Martino, quien en la previa del amistoso de hoy ante Paraguay en Estados Unidos calificó como una injusticia el despido del Director General de la Federación Mexicana de Fútbol, Gerardo Torrado. En este punto añadió: "¿Por qué se mantiene en el cargo y no se va con Torrado?", se preguntó "Hugol". México enfrentará desde las 22 a Paraguay, de Guillermo Barros Schelotto, en el estadio de Atlanta United, en Estados Unidos, en un amistoso de preparación organizado por fuera de la fecha FIFA.

México, rival de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, pierde a Tecatito Corona por lesión

El lastimado es nada menos que Jesús Manuel Corona, extremo de 29 años de Sevilla que estaba viviendo una actualidad positiva. Con pasado en Monterrey de su tierra natal, Twente de Países Bajos y Porto de Portugal, era uno de los titulares indiscutidos para el entrenador albiceleste Gerardo "El Tata" Martino.

El club español reveló la noticia a través de sus redes sociales, donde comunicó: "Tecatito sufre una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo. ¡Mucho ánimo, @jesustecatitoc! ¡Desde ya te esperamos de regreso con ganas! #WeareSevilla #NuncaTeRindas".