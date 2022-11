Un excompañero y figura mundial atacó a Cristiano Ronaldo: "Inaceptable"

Un ídolo del United se refirió a las actitudes del portugués en al actual temporada y no lo perdonó.

Cristiano Ronaldo no viene teniendo un temporada soñada en el Manchester United y, a las críticas de la prensa y de los hinchas, ahora se sumó la de un excompañero suyo. El delantero que supo ser una estrella mundial se refirió al comportamiento del portugués y no tuvo piedad con él.

Se trata de Wayne Rooney, quien compartiera durante años la delantera de los "Red Devils" y con quien festejó varios títulos. El exjugador, que se retiró en 2021 de la actividad profesional, opinó sobre cómo ve el presente de CR7, que estuvo en el ojo de la tormenta tras algunas malas actitudes con sus compañeros de equipo y el entrenador, Erik ten Hag.

"Creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada son inaceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto”, comentó el inglés de 37 años, en diálogo con talkSPORT. Es que al exatacante del seleccionado de Inglaterra le molestó que Ronaldo haya intentado marcharse del "United" a comienzos de temporada a cualquier forma.

Además, al ser consultado si creía que con Cristiano en cancha el equipo funcionaba mejor, Rooney comentó de manera tajante: "No lo creo". Incluso, confesó que sus actuales compañeros "no debieron haber aceptado su comportamiento antes del inicio de la campaña" y expresó que debería "agachar la cabeza y trabajar en silencio a la espera de una oportunidad".

Rooney y Cristiano Ronaldo, en la época que brillaban juntos en el Manchester United.

Pero no se quedó sólo ahí el exfutbolista surgido de las divisiones inferiores del Everton, y concluyó sobre el tema: "Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, cuando está tratando de reconstruir. Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada”.

La banca de Wayne Rooney al entrenador del Manchester United

Para finalizar, Ronney apoyó al entrenador Hag y su estilo de juego, quien asumió en el equipo de Manchester tras un exitoso en el Ajax de Países Bajos: "Creo que Ten Haag lo ha hecho muy bien. Ha llegado y ha imprimido su autoridad al equipo, y por primera vez en dos o tres años estoy empezando a ver una identidad en el Manchester United que no había visto en los últimos dos o tres años. Es el hombre adecuado para el puesto. Creo que llevará tiempo, pero es un verdadero paso en la dirección correcta para terminar entre los cuatro primeros y volver a jugar la Champions League”.