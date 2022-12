Quién es Daniele Orsato, el árbitro designado para Argentina vs Croacia

Se trata de un referí italiano que ya dirigió al conjunto de Lionel Scaloni en esta Copa del Mundo.

Después de lo que fue el complicado arbitraje en el partido entre Países Bajos y Argentina, la FIFA designó a un nuevo referí para el encuentro clave ante Croacia por las semifinales de la Copa del Mundo. La entidad madre del fútbol mundial designó a Daniele Orsato como el árbitro principal y tiene un antecedente muy reciente con el equipo de Lionel Scaloni.

El árbitro italiano fue el hombre al que le tocó dirigir el encuentro entre Argentina y México en el cual la Selección Nacional se jugaba la clasificación, ya que de perder se quedaba afuera de la Copa del Mundo. En aquel entonces, Orsato tuvo una correcta actuación y no hubo quejas de ninguno de los dos lados sino todo lo contrario: se habló de un arbitraje justo.

De esta forma, la Selección Argentina está preparada para lo que pueda ocurrir el próximo martes 13 de diciembre ante Croacia. El último viernes hubo muchas quejas del conjunto nacional por el magro arbitraje del español Antonio Manuel Lahoz. Tal cual contó El Destape en el momento en el que salió designado como árbitro del partido frente a México, Daniele Orsato tiene un llamativo pasado.

El árbitro que actúa hace 15 años en la Serie A, de pequeño, quería ser electricista. En una nota con La Gazetta dello Sport indicó: "El primer día que me puse el overol azul y sostuve mi caja de herramientas en la mano, salí de la casa y esperé en el camino a que mis compañeros me recogieran. En ese camino, mientras esperaba, pensé que había logrado mi sueño”.

Sin embargo, en la vida le aparecería otro deseo. Uno de sus compañeros de trabajo le propuso que se anotara en un curso de árbitro de fútbol y las expectativas fueron más grandes de las esperadas y comenzó su carrera en el arbitraje en la Serie C en 1993. Fue tan bueno su rendimiento en el césped que tuvo el privilegio de dirigir la final de la Champions League 2020 en Lisboa, en la que Bayern Múnich derrotó por 1-0 ante PSG en 2020. "Estaba entrenando en Recoaro cuando recibí una videollamada de Rossetti, el designador de la UEFA. Me hizo una pregunta, ¿estás listo para jugar otro partido? Pensé. 'En ese momento el único partido por jugar era la final de copa entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich! Llegué a casa, me senté en la cama y lloré. Cuando mis hijos me vieron con lágrimas en los ojos, supieron de inmediato que me habían asignado la final y nos abrazamos", comentó sobre dicho encuentro.

Por otro lado, también existe otro lado mucho más cercano a los derechos humanos. Orsato busca luchar contra el racismo y en varias ocasiones detuvo partidos de la Serie A por cantos xenófobos y racistas. En 2020 fue nombrado mejor árbitro del año calendario 2020 por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol.