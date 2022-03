Qatar 2022: La alocada reacción de Alphonso Davies tras la clasificación de Canadá

El lateral izquierdo canadiense no pudo contener su emoción al concretarse la clasificación del seleccionado canadiense al Mundial 2022 tras la goleada 4-0 a Jamaica.

El Mundial de Qatar 2022, que se desarrollará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, está a la espera de definir los 12 equipos restantes para completar los 32 que competirán. En el afán de clasificar a la máxima cita a nivel países, muchos seleccionados que no han tenido mucha participación en este evento se ilusionan con dar la sorpresa y clasificar. Así es el caso de Canadá, que volverá a competir luego de su única y primera experiencia de hace 36 años, en México 86, tras ganarle 4-0 a Jamaica en la anteúltima fecha de Eliminatorias de Concacaf, en el Estadio BMO Field de Toronto. Alphonso Davies, figura del elenco canadiense de 21 años y defensor lateral del Bayern Múnich, hizo un vivo en su canal de Twitch mientras se desarrollaba el partido y, al finalizar, conmovió al mundo por su explosión de alegría consumada la clasificación.



"No entienden lo mucho que pasó, no entienden lo que vale esto porque nunca van a lograrlo. Cada persona en esa cancha se lo merece. Cada persona en ese estadio, en Canadá, y hasta fuera de Canadá, que creyó en nosotros: esto es para ustedes. El rojo y blanco estará en la Copa del Mundo contra los gigantes europeos. Todos estos países asombrosos. Lo hicimos", esa fue una de las expresiones del joven en su alocada y sorpresiva reacción, jugador que ya es señalado, desde hace tiempo, como una de las mayores promesas del fútbol europeo.





Davies, que no juega un partido oficial desde diciembre de 2021 porque le diagnosticaron una leve inflamación del músculo cardíaco, volvió a los entrenamientos con el equipo alemán la semanada pasada y tiene pensado regresar al seleccionado en la ventana de amistosos de julio. “Este sentimiento es increíble. Creo que esta va a ser la primera y última vez que me van a ver llorando en stream. Esto es fabuloso, hermano”, exclamó al ver las celebraciones en un estadio que, colmado de hinchas canadienses, combatió los 5 grados bajo cero a través del aliento.







En las Eliminatorias de Concacaf sólo restan definir quiénes serán las otras selecciones que clasificarán directamente junto a Canadá y quién jugará el repechaje. Las que más chances tienen de sacar boleto directo son Estados Unidos y México (ambos con 25 puntos), ya que sumando un sólo punto en la última fecha conseguirán el pase Qatar. Por su parte, quien se mantiene con más probabilidades de obtener el cuarto lugar y clasificar al repechaje es Costa Rica, que acumula 22 unidades y se enfrentará a Estados Unidos el próximo miércoles, y espera ser parte del sorteo de la Copa del Mundo que se realizará el 1 de abril en Qatar.