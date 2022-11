Periodista de TyC Sports estalló porque no venden alcohol en Qatar: "Nadie piensa en mí"

Un periodista de TyC Sports explotó en vivo en la televisión porque no venden alcohol en el Mundial de Qatar 2022. "¡Dejate de joder!", se quejó en plena transmisión de un partido.

Las restricciones a la venta de alcohol en el Mundial de Qatar 2022 hizo que muchas personas se quejaran al respecto. Entre ellos, un periodista de TyC Sports que explotó en vivo, en plena transmisión de uno de los partidos. Las medidas dispuestas por el país anfitrión del torneo más importante del fútbol indica que sólo se pueden consumir bebidas alcohólicas en algunos puestos puntuales indicados especialmente, como por ejemplo en el Fan Fest de la FIFA instalado en la capital Doha.

El protagonista de esta protesta es nada menos que Julián Bricco, uno de los relatores del canal de cable de deportes que se encuentra en la Copa del Mundo. Junto con Rodolfo de Paoli y Juan Pablo Marrón, es uno de los tres encargados de llevar adelante los encuentros en la señal del Grupo Clarín. El rosarino estalló al aire durante el cotejo en el que Costa Rica derrotó a Japón por 1-0 en el Grupo E, que también integran España y Alemania.

La ira de Bricco en TyC Sports porque no venden alcohol en el Mundial de Qatar 2022

Presente en el territorio asiático desde una semana antes del arranque de la máxima cita, al parecer el santafesino no pudo degustar la cerveza, el vino ni el whisky locales. Al menos así lo aseguró en la transmisión del encuentro entre los nipones y los ticos, ante las risas del comentarista Ariel Rodríguez.

Cuando iban casi 53 minutos del choque entre los asiáticos y los centroamericanos, Bricco se descargó con furia en TyC Sports: "Dale, despertate en la Argentina. Dale, dale... Levantate que estamos en pleno Mundial, hay que hacer un esfuerzo y mirar el partido". "Yo sé que saliste anoche, que festejaste, tomaste... ¡Qué afortunado que sos que tomaste! ¿No?!", expresó.

Sorprendido por semejante afirmación, su compañero acotó: "Jaja, porque acá no se puede, les cuento que es así. No se puede en serio, eh". "¡Claro! Nadie piensa en mí, Rodríguez, en este canal... ¿Cómo puede ser?", volvió a protestar el relator. "¿Cuánto de abstinencia (de alcohol) ya?", le preguntó Rodríguez mientras seguía riéndose. "¡Desde que llegué! ¡Dejame de joder!", profundizó Bricco, furioso.

Bricco, el relator de TyC Sports que quiere alcohol en Qatar.

Mientras continuaba con la transmisión del encuentro, el santafesino insistió: "Horacio me dijo que hay un lugar, pero 20 dólares (unos 6.800 pesos argentinos) el vaso de vino... ¡Dejate de joder, Rodríguez! ¡Me la aguanto!". "¿Horacio no es Pagani, no? ¿Es un amigo tuyo?", mandó al frente Ariel a su otro colega. "¡No, no! Yo dije Horacio...", cerró Bricco a puro humor.