Otro crack destruyó a Gerardo Martino por la Selección de México: "No genera"

El exfutbolista mexicano Luis Hernández apuntó, una vez más, contra el entrenador de la Selección, el argentino Gerardo "Tata" Martíno y se sumó, de esta forma a las críticas que ya había realizado el otro exdelantero Hugo Sánchez. De esta forma, el entrenador rosarino volvió a tener críticas al respecto.

A falta de 76 días para el inicio de la máxima competencia FIFA, el histórico referente del "Tri" afirmó que el futbolista que más entusiasmo le genera es el polaco Robert Lewandowski, titular del premio FIFA The Best los dos últimos años, que será rival tanto de México como de Argentina en el Grupo C. Por otro lado lanzó, Luis Hernández lanzó: "No tuvo un buen ritmo de juego y los resultados obtenidos en los torneos oficiales de nuestra zona (Concacaf), tanto en las Eliminatorias, la Copa de Oro como en la Liga de Naciones, no han sido a favor. Hemos perdido con nuestro archirrival Estados Unidos en poco tiempo y eso ha generado mucho malestar". Por otro lado apuntó que Martino "no le genera confianza"

En este sentido, dijo que "Brasil, Argentina e Inglaterra, en ese orden" son sus favoritos para levantar el trofeo el domingo 18 de diciembre en el Estadio Lusail. "Argentina tendrá protagonismo, es un seleccionado que fue dos veces campeón del mundo y hay que tenerlo en cuenta. En México se le ve como una gran potencia, con mucho respeto, de acuerdo a lo demostrado en cada Mundial. Hoy tiene muy buen ritmo de juego, la veo con un gran nivel", reconoció.

El equipo capitaneado por Lionel Messi será rival mexicano en la segunda fecha del Grupo C, el sábado 26 de noviembre en Lusail. "No tengo dudas de que será un partido difícil pero lo será aún más si la selección mexicana no hace el trabajo que le corresponde, si no hace el esfuerzo y el sacrificio necesario para afrontar un reto de esa naturaleza", dijo.

Cuatro días antes, el "Tri" debutará con Polonia, que contiene al futbolista que más entusiasmo provoca en Hernández: "Es el jugador que más me llama la atención, ahora mi mente está preparada para ver a Lewandowski, diría que hasta por encima de Messi, que siempre es un agasajo verlo. Lewandowski es uno de los mejores delanteros del mundo de los últimos años, juega fácil, tiene gol y mucha capacidad. Creo que buscará hacer historia en este Mundial".