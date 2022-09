Mundial Qatar 2022: se conoció la fecha límite para entregar la lista de 26

La FIFA notificó a los países la fecha límite para entregar la lista definitiva de 26 jugadores del Mundial de Qatar 2022.

A falta de poco más de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, los entrenadores empiezan a afinar la vista sobre los jugadores que llevarán a la cita mundialista y aún más a partir de este jueves 1 de septiembre. La FIFA comunicó que la fecha límite para entregar la lista oficial de los 26 citados será el lunes 14 de noviembre, una semana antes del comienzo de la Copa del Mundo.

Antes de dicha fecha, los seleccionadores de cada país podrán presentar una primera lista de 35 jugadores hasta el viernes 21 de octubre. De esa nómina, cada entrenador depurará nueve jugadores para llegar a los 26 confirmados que representarán a su bandera en Qatar. La lista definitiva puede presentarse en el órgano madre del fútbol mundial hasta el lunes 14 de noviembre, es decir seis días antes del debut de la competencia entre el país anfitrión y Ecuador de Gustavo Alfaro.

Según trascendió en las últimas horas, en el caso de Argentina se espera que la lista definitiva sea presentada antes de esa fecha, ya que la delegación conducida por Lionel Scaloni estará alojada en Qatar desde unos días previos en el país asiático.

Lionel scaloni, sobre la lista del Mundial de Qatar

Hace algunas semanas, el entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni se refirió a al presente de los jugadores que tienen chances de viajar a Qatar. “Nosotros hoy estamos tranquilos en el sentido de que si no está uno, está el otro y nos puede rendir. Nos gustaría poder tomar decisiones pura y estrictamente futbolísticas, no tanto por lesiones o sanciones”, sostuvo el oriundo de Pujato, santa Fe.

Además, detalló como piensa conformar la lista antes de confirmarla: “No hay que achicar la lista, hay que tenerla amplia, en el sentido de los que han venido con nosotros. Estamos con una lista, que es la que damos normalmente, 30, 35 jugadores y después la recortamos".

Para finalizar, no quiso dar nombres particulares del seleccionado y se mantuvo hermético. “Todos esos futbolistas tienen posibilidades de venir. A lo mejor alguno ahora no está y si en noviembre. Es importante tener ese abanico. La idea es no tener solo los 23 o 26 que diga la FIFA. Después, habrá que levantar el teléfono por si alguien no tiene que venir, lo importante es saber que hay más jugadores de lo que uno pueda llevar”, comentó el DT de 44 años.