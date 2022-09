Mundial Qatar 2022: Chile aún sueña con pruebas que comprometen a Byron Castillo

Chile todavía sueña con el Mundial de Qatar 2022 tras una supuesta prueba que compromete a Byron Castillo y a la Selección de Ecuador. El video y los audios.

Cuando parecía que ya estaban fijos los 32 equipos que participarán del Mundial de Qatar 2022, a dos meses del comienzo del torneo siguen las dudas con relación a una de las cuatro plazas de Sudamérica. Se trata nada menos que de la Selección de Chile, que podría ingresar en el lugar de Ecuador si es que sancionan al conjunto dirigido por el argentino Gustavo Alfaro.

A inicios de septiembre comenzaron a aparecer supuestas pruebas que comprometen seriamente a Byron Castillo, el protagonista central de esta historia, y a "La Tricolor". El jugador es sospechado de haber nacido en realidad en Colombia y participó de los dos encuentros ante "La Roja" en las Eliminatorias, por lo que si se le otorgan los seis puntos al conjunto trasandino por la "mala inclusión" como indica el reglamento de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) en estos casos, Chile quedaría cuarto en la tabla de posiciones y Ecuador, afuera.

Chile sueña con el Mundial de Qatar 2022: la supuesta prueba que comprometen a Castillo y a Ecuador

El diario británico Daily Mail publicó, en una investigación, un audio del propio futbolista en el que reconocería ser colombiano. Además, respaldó la información exclusiva con documentos, a pocas horas de la audiencia de la FIFA (Federación Internación de Fútbol Asociado) a pedido de "La Roja", que de esta manera vuelve a ilusionarse con la máxima cita en Doha luego de que la FIFA fallara en su contra.

De acuerdo con el diario inglés, en el audio el deportista "claramente afirma que nació en 1995 en Colombia, no en 1998, como dice en su certificado de nacimiento ecuatoriano". Este jueves 15 de septiembre, el defensor de León de México presentará su descargo formal ante el Comité de Apelaciones de la FIFA. Es acusado de haber mentido tanto en la fecha como en su lugar de origen.

De acuerdo con los documentos exhibidos en Daily Mail, además se “describe en detalle cómo el jugador abandonó la ciudad colombiana de Tumaco para ir a San Lorenzo, en Ecuador, para tratar de labrarse una carrera en el fútbol”. Y también “nombra a empresarios ecuatorianos que le consiguieron una nueva identidad”. Desde la ANFP (Asociación de Fútbol de Chile) ya confirmaron que, de ser necesario, recurrirán al TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) para que se expida en última instancia al respecto.

La palabra del abogado de Byron Castillo

Luego de la investigación del diario británico, habló Andrés Holguín, el agente del defensor, y señaló que "el audio que está circulando no es nada nuevo". "Además, un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía certificar que era de Castillo", expresó en Machdeportes.

Incluso, sostuvo que la grabación carece de validez, ya que desde el principio de la investigación hasta la apelación del caso no había sido incluida como tal: "En el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación". "Esto no afecta en nada”, profundizó.

Dónde nació Byron Castillo es el tema en cuestión.

El representante legal de afirmó que tomará "cartas en el asunto" y que denunciará a la entidad trasandina por difamación. “Castillo iniciará una demanda por difamación contra la Federación chilena”, concluyó.