Mundial de Qatar 2022: fixture, novedades y figuras del local, que va por la sorpresa

Conocé a la Selección de Qatar, el local que quiere dar el batacazo en el Mundial 2022. Las novedades, las figuras y el fixture del anfitrión.

El Mundial de Qatar 2022 tendrá a una Selección local que no tiene una gran historia en este deporte pero que quiere sorprender a nivel global y regalarle a su público, al menos, el pasaje a los octavos de final. Para conseguirlo deberá superar una zona muy complicada y, en la previa, de las más parejas de la máxima cita del fútbol, que se desarrollará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.

Con un campeonato centrado en la capital Doha con la apuesta por el modernismo y la tecnología, el combinado asiático visualiza a esta competición como la gran oportunidad para trascender en una actividad que no es popular en su tierra. Para lograrlo, tendrá que atravesar escollos difíciles de toda índole en la última Copa del Mundo con 32 países, ya que todo indica que serán 48 a partir de la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El dueño de casa compartirá el durísimo Grupo A con Ecuador, Senegal y Países Bajos (ex Holanda). Además, será el encargado de dar el puntapié inicial en la gran fiesta de este deporte, ya que protagonizará el partido inaugual ante el equipo sudamericano de Gustavo Alfaro el domingo 20 de noviembre a las 13 horas de Argentina.

Quién es el DT de Qatar en el Mundial 2022

El entrenador del anfitrión es Félix Sánchez Bas, un español de 46 años que no fue futbolista y pasó directamente como técnico por primera vez en la sub 19 de Barcelona allá por 1996. Luego, en 2006, pasó a las Academias de Qatar y allí dirigió a casi todos los elencos nacionales juveniles: sub 19, sub 20 y sub 23, hasta que en 2017 se hizo cargo de la Mayor.

El fixture de Qatar en el Mundial 2022

Qatar vs. Ecuador el domingo 20 de noviembre a las 13 horas de Argentina. Qatar vs. Senegal el viernes 25 de noviembre a las 10. Qatar vs. Países Bajos el martes 29 de noviembre a las 12.

Qatar, la Selección anfitriona que quiere dar el batacazo.

El posible plantel de Qatar para el Mundial 2022

Arqueros: Saad Al Sheeb, Yousef Hassan, Salah Zakaria y Meshaal Barsham.

Defensores: Ró-Ró, Abdelkarim Hassan, Tarek Salman, Ahmed Suhail, Musab Kheder, Pedro Miguel, Homam Ahmed, Bassam Al-Rawi y Boualem Khoukhi.

Mediocampistas: Mohammed Waad, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Abdullah Al-Ahrak, Assim Madibo y Ahmed Alaaeldin.

Delanteros: Mohammed Muntari, Hassan Al-Haydos, Akram Afif, Ismaeel Mohammad, Yusuf Abdurisag, Naif Al-Hadhrami y Almoez Ali.

La historia de Qatar en los Mundiales de fútbol

Será el debut de esta Selección en una Copa del Mundo, a la que se clasificó automáticamente por ser el local. En cuanto a la Copa Asia, ganó una sola: para sorpresa de muchos, fue campeona en la edición de 2019 en Emiratos Árabes Unidos. También se consagró en una Copa del Oeste de Asia (2014) y en la Copa de Naciones del Golfo (1992, 2004 y 2014).

Quiénes son las figuras de la Selección de Qatar

La gran joya se llama Akram Afif. El extremo de Al-Sadd de su país tiene 25 años, es muy talentoso, picante y desequilibrante en tres cuartos de cancha. Por su parte, Almoez Ali, también de 25 años, es un peligroso delantero con mucha velocidad y olfato goleador en el área adversaria. También juega en su tierra: en Al-Duhaik.

En cuanto a los líderes de la plantilla, los principales son los volantes Hassan Al-Haydos (Al-Sadd) y el nacido en Francia Karim Boudiaf (Al-Duhail). Y suele brillar el lateral izquierdo Abdelkarim Hassan (Al-Sadd).

El historial de la Selección de Qatar vs. Argentina

Solamente se midieron dos veces, con ambos triunfos de "La Albiceleste":