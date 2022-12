Los videos más insólitos de la calle en el festejo de la Selección: "El meneaito"

La Selección Argentina festeja el titulo conseguido en Qatar con la caravana más grande de la historia. Lo hace en múltiples lugares y con hinchas que colapsaron automáticamente todas las autopistas y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires. Rápidamente los videos se viralizaron sobre varias situaciones que ocurren sobre las avenidas o sobre las mismas autopistas. Desde picaditos hasta bailes en plena calle a los gritos. Incluso, otras situaciones insólitas.



La agencia de noticias Télam, por ejemplo, encontró una Copa del Mundo frente a la Plaza de Mayo, estratégicamente ubicado frente a un Cabildo embanderado con un "Gracias, campeones", Gonzalo Abatallán, 30 años, de Florencio Varela, ofrecía su Copa del Mundo para que la gente se lleve su foto, con un aporte "a voluntad". "El 7 de enero de este año leo el diario y veo que la final del Mundo es el 18 de diciembre. Dije: 'Argentina campeón del Mundo´. Ya lo hice cuando fue la final Boca-River, que pensé que los hinchas iban a querer la foto con la Copa. Y aquel verano la mandamos a hacer y nos fue muy bien. Esta Copa es de metal y enchapado de bronce, pisa 5,5 kilos y mide 38 centímetros. La original pesa un kilo más. Pero el tamaño es como la original. Se consigue a 300 dólares en la Argentina", contó. Gonzalo es vendedor ambulante y tiene otro motivo de alegría: "Hoy todos estamos trabajando bien, los restaurantes, esto movió un poco la economía, hizo feliz a la gente, los chicos, la gente grande, a todos".



En el cruce de Diagonal Norte y 9 de Julio, auto Nissan Blanco pintado de celeste, llama la atención por la leyenda escrita en el vidrio: "Messi, 10, andá payá bobo". "No era una apuesta, simplemente amo Argentina, los amo a los jugadores y tengo la posibilidad y la locura de hacerlo, este es un simple homenaje para ellos. No me importan los resultados, dieron todo. De hecho, el auto lo pinté hace una semana", contó Walter, de 66 años, de La Plata. "Lo paseo orgulloso por todas partes, me vine desde La Plata para compartir esta emoción popular. Es una caricia al alma lo que nos está pasando, es una locura hermosa, acá no hay brecha entre nosotros. El corazón me palpita a mil. Es una nube extrema de emoción", describió Walter.

