Los diarios del mundo elogiaron a la Selección Argentina y hablaron de un Messi "mágico"

Argentina ganó, gustó y goleó a Croacia para meterse en la final de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni gustó y goleó por 3 a 0 a Croacia en la primera semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022 y jugará la final frente al ganador de Francia-Marruecos, el próximo domingo. Con un gol de penal del capitán Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez, el segundo con una excelsa asistencia del mejor futbolista del mundo, el equipo dio el último paso rumbo al objetivo máximo y se ilusiona con poder campeonar. Y el mundo entero lo cubrió.

Tras la aplastante victoria de este miércoles, los diferentes medios del mundo reflejaron el triunfo y se hicieron eco de la brillante actuación de la Albiceleste. "Una victoria más a la inmortalidad", tituló Der Spiegel (Alemania) y agregó en la bajada: "Doha brilla de celeste y blanco: tras vencer 3-0 a Croacia, Argentina está en la final del Mundial. Un joven atacante trabaja duro y marca, Lionel Messi regatea como solía hacerlo y su equipo mejora con cada partido".

Por su parte, Le Figaro (Francia) señaló: "Mundial: La Argentina de Messi espera a Francia o Marruecos en la final"; mientras que en la bajada señalan que el 10 argentino "volvió a llevar a su país a la final de la Copa del Mundo". El Koha Jone de Albania disparó: "Argentina es el primer finalista de la Copa del Mundo, destruye a Croacia con súper Messi" y puso especial énfasis a la "plena forma" del capitán del seleccionado.

El medio Der Standard (Austria) señaló en su titular que "Messi lleva a Argentina a la final 3-0 sobre Croacia" y en el interior de la nota, habla de la "dupla de ensueño" que conforman Messi y Álvarez. "El ícono del fútbol tiene otra oportunidad por el título de la Copa del Mundo en la final", sentenció. Por su lado, Der Staandard de Bélgica resalta que "Messi tiene una cita con la historia" el próximo domingo y en su bajada, agregan: "Con un título mundial ante Francia o Marruecos, el diez de Argentina quiere salir definitivamente de la sombra de ese otro diez mítico, Diego Armando Maradona".

The Scottsman (Escocia) tituló: "Lionel Messi lidera a Argentino hacia la final de la Copa del Mundo y tiene una última chance de emular a Maradona".

Por su parte, los medios españoles -que se hicieron eco durante toda la semana del accionar de los jugadores argentinos vs. Países bajos- también se refirieron al triunfo. "Argentina golea a Croacia y se clasifica a la final del mundo", tituló El País mientras que en la bajada señaló que la Selección "funde a la Croacia de Modric" y destaca el "gran partido del genio rosarino".A su vez, El Mundo destacó la jugada del último gol y tituló: “Messi honra su victoria y alcanza su final soñada”.

El reconocido medio francés L’Equipe señaló la victoria de Argentina con "Messi y Álvarez chispeantes" y Algemeen Dagblad, de Paises Bajos, suma: "El magistral Lionel Messi guía a Argentina a vencer a Croacia a la final de la Copa del Mundo de fútbol". Por su parte, en La Repubblica de Italia hablan de un "Messi irrefrenable, Argentina desbordante: la selección de Scaloni en la final tras vencer 3-0 a Croacia". El Indian Express se sumó a los medios del mundo señalando: "El destino llama a Messi: Argentina venció a Croacia 3 a 0 y consigue su paso para la final".

Los medios ingleses tampoco se quedaron atrás con los halagos a la Selección Argentina. The Times informó el resultado y aseguró que un "Messi mágico" inspira a su país hacia la final de la Copa del Mundo mientras que The Sun, junto a diferentes imágenes del 10 durante el encuentro, remarcan: "Fascinante. Argentina 3, Croacia 0. Messi inspira a su nación hacia la final de la Copa del Mundo con un gol y asiste a Álvarez, del Manchester City, a marcar un golazo". Por último, The Guardian sentencia: "Inspirado Lionel Messi lleva a Argentina a vencer a Croacia y a la final de la Copa del Mundo".

