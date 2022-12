Lionel Scaloni sobre la final: "Tengo decidido el equipo"

El entrenador indicó que ya tiene pensado el equipo más allá del sistema a utilizar. Y aseguró que "está orgulloso" de donde está.

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que Francia no "es solo Kylian Mbappé" y que es un "gran equipo", pero destacó que el conjunto nacional está en "el mejor momento". Sin embargo, el momento más fuerte ocurrió al indicar: "Tengo decidido el equipo aunque ahora tenemos la última práctica".

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni añadió que "El partido de mañana es Argentina contra Francia, más allá de Messi y Mbappé. Ambos tenemos las armas necesarias para que lo puedan definir otros jugadores además de ellos dos". En este sentido, al hablar del esquema que podría utilizar, el técnico indicó que puede usar cualquiera de las opciones que se manejan porque la manera "de jugar va más allá del sistema. Usaremos el que creemos mejor para hacerle daño al rival".

Por otro lado, añadió: "El otro día dije que estoy en el lugar en el que cualquier argentino querría estar. Estoy orgulloso y muy entusiasmado por el momento que estamos viviendo. Es lindo y para disfrutar, lo importante es el camino. Haber disfrutado con este plantel que tenemos y con la familia, es una gran posibilidad que me dio el fútbol".

Con respecto a lo que puede pasar en la final y con el apoyo de, por ejemplo, Kun Agüero y Giovani Lo Celso, Scaloni recalcó a los compañeros que están llegando. "Estamos en el mejor momento, en la puerta de una final. Quiero recalcar que están llegando chicos que fueron parte de este plantel y también son parte de esto -Nicolás González, Joaquín Correa, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Domínguez, Roberto Pereyra y Juan Musso-. A nosotros nos llena de orgullo que quieran estar, es señal de que se ha formado algo y ese es el mayor triunfo".

Por último, se remontó a los cuestionamientos que recibió en sus inicios como técnico de la Selección: "Las críticas cuando asumí me parecían normales y aún hoy me parecen normales. Yo hice mi trabajo, no me centro tanto en eso sino en hacer lo mejor para la Selección. Nunca me molestó ni nada por el estilo", destacó.