Lewandowski se calentó con un periodista cuando le preguntó por Messi: "Nunca"

El delantero estrella de Polonia, Robert Lewandowski, arremetió contra un periodista en conferencia de prensa cuando le consultó acerca de su relación con Lionel Messi en la previa del Mundial de Qatar 2022.

Robert Lewandowski se calentó con un periodista en plena conferencia de prensa cuando le consultó acerca de su relación con Lionel Messi. El delantero polaco, que se prepara para lo que será el comienzo del Mundial de Qatar 2022 en el que enfrentarán a México, no se guardó nada a la hora de hablar de la "Pulga", a quien enfrentará en la tercera fecha de la fase de grupos de dicho certamen. De hecho, el hombre del Barcelona elogió al astro del PSG y palpitó el duelo en el que se enfrentarán.

La pregunta que enfureció al atacante del elenco "Blaugrana" fue acerca de lo que, al parecer, dijo en contra del 10 de la Selección Argentina en 2021. Ante esto, no sólo lo desmintió, sino que además dijo que las cosas con la "Pulga" están más que bien. El próximo 30 de noviembre desde las 16:00 (hora argentina) se verán las caras en el 974 Stadium de Qatar.

"¿Mi relación con Messi? Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de Messi", sostuvo Robert Lewandowski en respuesta a la consulta sobre sus supuestos dichos en contra de Lionel. Por otro lado, también se refirió al presente del mejor del mundo y lanzó: "Está en una muy buena forma y no sólo en su Selección, sino también en el PSG. Se nota a cada paso que es una leyenda del Barcelona".

El delantero también opinó de cómo se vive la previa del duelo entre ambos por parte del periodismo: "Sorprende cómo viven los periodistas extranjeros el partido entre Argentina y Polonia y el cruce Messi vs. Lewandowski. Con nosotros nadie piensa en este partido, porque puede ser sólo por el honor". En cuanto a los candidatos, el polaco dio su pronóstico: "Brasil y Argentina se ven muy bien, pero también están Francia y España".

Lewandowski no sabe si el de Qatar será su último Mundial

El polaco Robert Lewandowski dijo que se está preparando para el Mundial de Qatar 2022 como si fuera el último, pero el delantero de 34 años añadió que cree que todavía estaría físicamente apto para jugar en la edición de 2026. El goleador récord de Polonia, se encuentra en un estado de forma excelente con el Barcelona y convirtió 18 goles en 19 partidos en todas las competiciones. Estos números, sin dudas ilusionan a los europeos de cara a la Copa del Mundo, en donde compartirán el Grupo C con Argentina, México y Arabia Saudita.

"¿Es mi último Mundial? No lo sé", dijo Lewandowski a periodistas en una conferencia de prensa brindada en Doha. "Me estoy preparando como si pudiera ser mi último Mundial, pero no digo que sí, ni que no. Soy consciente de que todavía podré jugar dentro de cuatro años", agregó el hombre del "Blaugrana" que disputará por segunda vez el torneo.