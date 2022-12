La Selección festejó con cantos contra periodistas: "No me importa lo que digan"

Durante tanto tiempo, un grupo de periodistas salieron a criticar tanto al cuerpo técnico como a los compañeros. Ahora la Selección salió al cruce.

La Selección Argentina de fútbol se consagró campeona del mundo después de un largo torneo. En la final con Francia ganó por penales y, finalmente, festejó el tan ansiado título. Sin embargo, entre los gritos desesperados aparecen en el vestuario.

Uno de los golpes más fuertes fue, por otro lado, cuando llegaron a la sala de prensa. Durante tanto tiempo, un grupo de periodistas salieron a criticar tanto al cuerpo técnico como a los compañeros. Sin embargo, esta vez después de hubo una revancha y salieron a gritar: "Y no me importan lo que digan estos putos periodista la puta que los parió". Los principales apuntados, desde ya, son los que -entre otras cosas- dijeron que convenía no ganar la Copa América.

La palabra de Messi

Después de haberse confirmado el titulo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, confirmó que quiere seguir en el equipo un par de partidos más porque "disfruta" estar en el elenco de nacional al mando de Lionel Scaloni. Después de haberse consagrado campeón del Mundo añadió que la Copa "se hizo desear" pero finalmente ya la tiene.

En una charla luego de la ceremonia de premiación, Lionel Messi confirmó que quiere "seguir en la Selección Argentina unos partidos más". Además, señaló: "Después de conseguir la Copa América y lograr el título en un Mundial, ¿Qué va a haber después". Me encanta el fútbol, disfruto estar en la Selección y quiero seguir unos partidos más".

El jugador rosarino indicó además: "Es una locura que se haya dado de esta manera. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá". Por otro lado, añadió: "No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso". Y por otro lado agregó: "Cerrar mi carrera de esta manera, porque seguramente son mis últimos años, es algo impresionante