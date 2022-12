La reacción de Mbappé tras la consagración de Messi en el Mundial: el video

Se viralizó un video en el que Kylian Mbappé reacciona a la consagración de Lionel Messi en la final del Mundial de Qatar 2022. Qué fue lo que hizo el delantero de Francia al momento de los festejos.

La Selección Argentina ganó la tan ansiada Copa del Mundo tras 36 años de espera y Lionel Messi se dio el gusto de conquistar su primer Mundial. Tras la consagración que tuvo lugar en la tanda de los penales, se viralizó un video en el que Kylian Mbappé reacciona a los festejos del capitán de la Albiceleste.

Un fanático que filmó a los futbolistas de Argentina y Francia en el penal que debía patear Gonzalo Montiel captó el momento justo en el que Messi celebra la eterna conquista del Mundial de Qatar 2022. Y en dichas imágenes, se puede observar claramente el curioso gesto que tuvo Mbappé.

Una vez que el remate de Montiel ingresó en el arco de Hugo Lloris, el delantero y figura del conjunto galo giró hacia su derecha y observó a los jugadores argentinos que celebraban. Pese a que la mayoría salió corriendo en dirección a "Cachete", Mbappé se quedó mirando fijo al único que quedó en el piso: Messi, que terminó arrodillado en el césped y fue abrazado por Leandro Paredes.

Kylian Mbappé, con la medalla del segundo puesto, tras perder la final del Mundial de Qatar 2022.

La reacción del crack que este martes 20 de diciembre cumplirá 24 años se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde también los memes se hicieron presente con burlas y cargadas por sus dichos sobre el fútbol sudamericano. En tanto, y al momento de la premiación, ambos futbolistas se encontraron y se saludaron de manera afectuosa.

El video del saludo entre Messi y Mbappé tras la conquista de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Lionel Messi habló de su futuro con la Selección Argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022

Después de haberse confirmado el titulo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, confirmó que quiere seguir en el equipo un par de partidos más porque "disfruta" estar en el elenco de nacional al mando de Lionel Scaloni. Después de haberse consagrado campeón del Mundo añadió que la Copa "se hizo desear" pero finalmente ya la tiene.

En una charla luego de la ceremonia de premiación, Lionel Messi confirmó que quiere "seguir en la Selección Argentina unos partidos más". Además, señaló: "Después de conseguir la Copa América y lograr el título en un Mundial, ¿Qué va a haber después". Me encanta el fútbol, disfruto estar en la Selección y quiero seguir unos partidos más". El jugador rosarino indicó además: "Es una locura que se haya dado de esta manera. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá". Por otro lado, añadió: "No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso". Y por otro lado agregó: "Cerrar mi carrera de esta manera, porque seguramente son mis últimos años, es algo impresionante".