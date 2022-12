La insólita frase de Ángel Cappa contra Messi: "Es una exageración"

Después de que Lionel Scaloni haya sostenido que Messi es "el mejor de la historia" casi todo el mundo del fútbol estuvo de acuerdo con esa afirmación o, por lo menos, lo puso en duda. Sin embargo, el exentrenador Ángel Cappa apuntó que le parece una "exageración" que se hable así del crack rosarino.

En una entrevista, Cappa aseguró que es una "exageración" denominar como el mejor de la historia a Lionel Messi porque "Scaloni no vio jugar a (Johan) Cruyff, a (Alfredo) Di Stéfano y más jugadores". En declaración para Radio Marca de España: "No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada. Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia no. La historia es muy grande y muy amplia". Scaloni elogió al capitán de su equipo luego de la goleada 3 a 0 ante Croacia que posibilitó el pase a la final del Mundial de Qatar 2022.

"Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y (Diego) Maradona está Messi y este Mundial lo consagra como tal", indicó el ex DT de Huracán y River.

La arenga de Emiliano Martínez

Emiliano Martínez arengó a sus compañeros en un momento clave del partido entre la Selección y Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar 2022. El "Dibu" demostró una vez más lo que significa para todo el plantel y lo hizo en la salida del vestuario para salir al verde césped de la mejor manera a afrontar el cruce para meterse en la gran final. El arquero marplatense lo logró, ya que la "Albiceleste" no sólo ganó, sino que lo hizo por goleada ante los europeos.

"Arco en cero muchachos, me van a tener que matar para meterme un gol", lanzó Emiliano Martínez mientras el equipo aguardaba por la salida al segundo tiempo. Rodeado de sus compañeros, el "Dibu" se hizo escuchar y salieron con todo para buscar el pase a la gran final del Mundial. El próximo domingo 18 de diciembre desde las 16:00, de la mano del portero y del capitán, la Selección buscará la tercera en Qatar.