La emoción de Scaloni por la muerte de un chico en su pueblo: "Un día alegre que terminó siendo triste"

Un joven falleció en un accidente automovilístico y el director técnico de la Selección envió "un fuerte abrazo" a su pueblo natal, Pujato, en Santa Fe.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, terminó muy satisfecho con la clasificación a semifinales del equipo en el Mundial de Qatar, después de vencer en los penaltis a Países Bajos. Además reconoció a Leo Messi como "el mejor de todos los tiempos". Al final de la conferencia, lamentó la muerte de un joven en un accidente automovilístico ocurrido en su pueblo natal, Pujato (Santa Fe).

Según la crónica del medio local Pujato Digital, un joven y otro terminó gravemente herido en un accidente que ocurrió hoy a las 6 de la mañana, cuando un vehículo Peugeot 208 color gris que circulaba por la Ruta 33, cerca del Golf Club Casilda, perdió el control e impactó contra un árbol. El joven que falleció perdió la vida al instante, mientras que el segundo hombre fue trasladado al Hospital San Carlos.

"Quería mandar un fuerte abrazo a todo el pueblo, que hoy es un día muy triste. Hubo un accidente de coche y como todos saben es muy pequeño y cuando pasa esto estamos todos muy tristes", compartió Scaloni. "Lo que tenía que ser un día alegre terminó siendo triste y quería mandarle un fuerte abrazo a todo el pueblo", cerró.

Messi, el mejor

"Hoy Messi demostró que es el mejor de todos los tiempos", indicó el entrenador argentino en rueda de prensa tras el partido, después de que el '10' volviera a ser clave, tras dar la asistencia del primer gol y anotar el segundo.

Además, el técnico analizó el partido y apuntó que el equipo no mereció llegar a los penales. "Este equipo tiene el espíritu para poder afrontar en cada momento la situación. Desde mi punto de vista, no merecimos llegar a los penales, pero aún así el equipo siguió dando la cara", señaló. "Teníamos el partido controlado, pero el fútbol tiene esto, aún cuando crees que todo está terminado. Este equipo tiene juventud y orgullo. Es fundamental para no darse nunca por vencido. Sabíamos que en la prórroga, jugando nuestro fútbol, podíamos cambiar el resultado", expresó.

Así, elogió el juego de su equipo y destacó el "carácter" de los suyos. "Siempre pensamos en atacar, más allá de lo que plantearon ellos. El partido estaba tan cortado que se nos hizo difícil, especialmente en el segundo tiempo. Sin embargo, estamos satisfechos. Ya dimos muchas muestras de carácter en este Mundial. Este equipo muestra las distintas facetas que requiere el partido en cada momento", añadió.

Sobre la tanda de penales, Scaloni aseguró que todos los jugadores quisieron tirar uno y que confió en que el 'Dibu' "podía atajar alguno". Sobre eso, mencionó: "Me sobraban ejecutantes, con las ganas que tenían todos de patear los penales. Eso es muy positivo para el grupo. Sabíamos que Emiliano podía atajar alguno".

Por último, el preparados quiso dedicarle el triunfo al que fuera seleccionador argentino, Alejandro Sabella, fallecido en el 2020. "Ayer recordamos a Alejandro. Ojalá esté orgulloso de lo que hizo este grupo. Obviamente jugar siete partidos era un objetivo, pero ahora queremos ganar, más allá del respeto hacia el rival", concluyó.