Julián Álvarez festejó el pase a la final de Argentina: "Nos merecíamos esto"

El delantero de la Selección Argentina destacó los merecimientos del equipo tras haber asegurado el pase a la final de la máxima competición del deporte. Álvarez marcó dos tantos en la goleada ante Croacia.

El delantero de la selección argentina Julián Álvarez celebró el pase a la final del Mundial de Qatar 2022 luego de haber marcado dos goles. El atacante del Manchester City destacó los merecimientos del equipo tras haber asegurado el pase a la final de la máxima competición del deporte.

"Nos merecíamos esto, hicimos un gran partido. Estamos en la final y es lo que queríamos", afirmó Álvarez. Sobre el primer gol a Croacia, el delantero describió: "Vi que varios compañeros cruzaron pero la pelota me iba picando mal, me fue quedando y se me dio el gol que nos dio tranquilidad. Vamos por más".

Argentina jugará su sexta final del Mundo

El seleccionado argentino aseguró este martes su sexta participación en la final de la Copa Mundial de la FIFA, luego de eliminar a Croacia, subcampeón vigente, en una de las semis de Qatar 2022 disputada en el Estadio Lusail.

Las estadísticas del partido en que la Argentina goleó hoy a Croacia por 3 a 0 para lograr el pase a la final del Mundial de Qatar marcaron que el equipo albiceleste fue eficaz y contundente, ya que remató 7 veces al arco rival y generó 6 situaciones de gol con 399 pases y una posesión del 39%.

La definición del domingo próximo a las 12, ante Francia o Marruecos, será la segunda de la era de Lionel Messi, quien buscará su revancha tras perder con Alemania en el tiempo extra del último partido de Brasil 2014.

Bajo el mandato de Alejandro Sabella, la Selección jugó aquella tarde en el Macaraná de Río de Janeiro una final que a la que no llegaba hacía 24 años cuando también Alemania le ganó por 1-0 en Italia '90. El resultado se concretó a cinco minutos del final con un penal polémico que sancionó el mexicano Edgardo Codesal y convirtió el defensor Andreas Brehme.

Ese encuentro en el estadio Olímpico de Roma fue el segundo y último de Diego Maradona con la copa en juego, cuatro años después de coronarse en México con una victoria 3-2 frente a los alemanes en el Estadio Azteca. Ocho años antes, como local, Argentina ganó su primer Mundial en el segundo intento, al derrotar a Holanda 3 a 1 en suplementario en el estadio Monumental.

La primera final la disputó en la edición Uruguay 1930 y también fue derrota ante la selección anfritriona, que se impuso por 4-2 en el estadio Centenario de Montevideo.