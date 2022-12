Habló el representante de Lautaro Martínez y dijo lo que nadie esperaba

El representante de Lautaro Martínez lanzó una revelación por demás insólita acerca del delantero en pleno Mundial de Qatar 2022 y a horas del partido de la Selección contra Países Bajos por los cuartos de final.

El representante de Lautaro Martínez lanzó una insólita revelación en pleno Mundial de Qatar 2022 y a horas del partido de la Selección ante Países Bajos por los cuartos de final del torneo. El delantero no atraviesa su mejor momento en la Copa del Mundo, por lo que el comentario de su agente fue por demás desubicado. El "Toro" está a la espera de que llegue su primer gol en la Copa del Mundo que se le negó en todos los partidos y hasta en el debut ante Arabia Saudita le anularon dos por posición adelantada.

Alejandro Camaño, quien maneja la carrera del exjugador de Racing Club de Avellaneda habló en Radio La Red y no dudó en contar algo totalmente fuera de lugar. Por su parte, Lionel Scaloni prepara el equipo para enfrentar al conjunto europeo buscando un lugar en semis y el goleador está ante la gran posibilidad de romper la mala racha. Aunque claro, después de estas declaraciones se generó una incógnita con respecto al futbolista.

En respuesta a la pregunta de uno de los periodistas por si el "Toro" jugó infiltrado los partidos, el agente sostuvo: "Efectivamente está con un dolor muy fuerte en el tobillo, tratándose. Hoy a la mañana me mandó un mensaje diciendo: 'Ale, me siento bárbaro, me siento volar'. Esto es parte de lo que le pasa a los jugadores. No salió a buscar excusas ni dijo que estaba dolorido. Ahora se siente perfecto, lo han tratado perfectamente y está a disposición. Pero cada vez que ha jugado no se ha notado nada e intentó estar en el mejor nivel. Ya está recuperado y va a dar todo lo que tiene adentro para que la Selección llegue a la instancia más arriba que pueda".

Por otro lado, Camaño hizo referencia al presente del delantero: "Es un chico con una cabeza fuertísima. Ya se quedó afuera de un Mundial en 2018 y, sin embargo, fue uno de los hinchas de la Selección Argentina más entusiastas de todos. En 2022 empezó bien, de alguna manera esos dos goles que lo anularon le daban un buen principio del Mundial. El fútbol es competencia y eso hace mejorar el nivel del equipo. Aplaudo al seleccionador nacional por poner a los que mejor están. En lo que contribuyen los dos (por Julián Álvarez y Lautaro) es que el nivel de la Selección sea maravilloso hasta ese momento, por lo que él va a seguir luchando para tener el puesto".

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022: hora, TV en vivo y streaming

La Scaloneta chocará con el conjunto de Louis Van Gaal el viernes 6 de diciembre desde las 16 horas de Argentina. El cotejo será transmitido en vivo en la televisión por los canales TV Pública (abierto), TyC Sports y DeporTV (cable). Además, el streaming online corre por la cuenta de sus propias plataformas TyC Sports Play y Cont.ar, además de otras aplicaciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.