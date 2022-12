Fin de ciclo: Tite y Van Gaal se despidieron de Brasil y Países Bajos

Ambos entrenadores confirmaron que no seguirán al frente de los seleccionados luego de ser eliminados de Qatar 2022.

Tite y Louis Van Gaal confirmaron que dejaron de ser entrenadores de Brasil y Países Bajos respectivamente, luego de que sus seleccionados fueran eliminados del Mundial de Qatar 2022

Ambos entrenadores dejaron sus puestos tras quedar afuera de la Copa del Mundo. En el caso de Brasil fue luego de la dura caída por penales ante Croacia, mientras que para los europeos fue tras la elimincaión ante Argentina en el Estadio Lusail.

Tite se despidió de Brasil tras caer en cuartos de final de Qatar 2022

Adenor Leonardo Bacchi, popularmente conocido como Tite, decidió cumplir con lo que había dicho meses antes de la comptencia y dio un paso al costado del seleccionado brasileño. "Como ya dije, acaba mi ciclo. Lo dije hace más de un año y medio. No soy un hombre de dos palabras. Derrota dolorosa, sin embargo, estoy en paz conmigo mismo. Fin del ciclo”, comentó el entrenador de 61 años en conferencia de prensa.

Tite, de gran paso por Corinthians donde obtuvo la Copa Libertadores 2012, llegó a la "Canarinha" en 2016 en lugar de Dunga y en un clima caótico, tras el 7-1 sufrido ante Alemania en el Mundial de 2016 y las rápidas eliminaciones de las Copa América 2015 y 2016,

Con su llegada, el seleccionado se reacomodó y obtuvo la Copa América de Brasil 2019, donde venció en semifinales al seleccionado argentino. Sin embargo, no pudo conseguir el objetivo prioritario de la Copa del Mundo, donde en Rusai 2018 y Qatar 2022 quedó eliminado en cuartos de final.

Louis Van Gaal anunció su despedida de Países Bajos

Van Gaal anunció en conferencia de prensa que no seguirá al frente del seleccionado de Países Bajos luego de perder ante Argentina por los cuartos de final de Qatar 2022. Si bien ya lo había adelantado meses antes, el entrenador de 71 lo confirmó de manera tajante: "No voy a seguir en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado 20 partidos y no he perdido ninguno. Puede verlo en Google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva”.

Van Gaal, que había asumido en 2021 y sólo perdió un partido de 20 disputados, se mostró optimista de cara al futuro del equipo neerlandés: "Lo que dejo es un grupo excelente. A nivel personal y futbolístico es un equipo muy unido con un fuerte espíritu de equipo y un gran fútbol. Hemos jugado con potencias normales y hemos eliminado a algunas".